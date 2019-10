Urribarri: “Vamos a demostrar que todo se hizo acorde a lo que marca la ley”

El ex gobernador Sergio Urribarri se refirió al juicio por contrataciones publicitarias que, según se informó este martes, tendrá lugar en noviembre próximo. “Somos los primeros interesados en que se concrete esa instancia para poder presentar todas las pruebas y argumentos que tenemos y que de forma arbitraria no fueron valorados anteriormente”, afirmó en un comunicado.

Señaló, en este sentido, que si bien no ha sido citado, igualmente se presentará a la audiencia prevista para el 20 de noviembre. “Voy a seguir estando a disposición de la Justicia para rendir cuentas tal como lo he hecho siempre y vamos a demostrar que no existió ningún tipo de delito y que todo se hizo acorde a lo que marca la ley”, manifestó.

“Como le he dicho en varias oportunidades, durante mi gestión todos los actos de gobierno se hicieron cumpliendo con los mecanismos institucionales correspondientes y contaron con la aprobación y verificación de los organismos de control establecidos por la Constitución Provincial: la Secretaría Legal y Técnica, la Contaduría General, la Tesorería, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas”, prosiguió el ex gobernador entrerriano.

Sostuvo, asimismo, que “si los fundamentos de la acusación son endebles, si hubo legalidad en el gasto, si los actos que se cuestionan no son delitos y si no se tienen en cuenta los argumentos planteados en la indagatoria, es inevitable pensar que el trasfondo de todo esto es otro”.

Expresó, luego, que “el único direccionamiento que va a quedar en evidencia es el direccionamiento político que tuvo esta investigación desde el principio, con la infaltable colaboración de un sector de la prensa”.

Y agregó: “La judicialización de la política ha sido una clara expresión de la irracionalidad de algunos sectores que predominó durante los últimos años, pero que afortunadamente ha quedado expuesta y muestra ya síntomas de agotamiento”.