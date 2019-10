Atentaron contra la casa y la camioneta de la ex concejal Claudia Sanabria  

El salvaje ataque ocurrió en un domicilio ubicado en calle Avellaneda al 500, a metros de la intersección con avenida Humberto Primo, en el domicilio de la ex concejal Claudia Sanabria. El autor estaría identificado y detenido.

Si bien no dio precisiones acerca del porqué del ataque, la ex edil dijo que el atentado puso en riesgo a todos los vecinos.

“Está trabajando la fiscal Montangie y sabemos quién es (el autor), por ahora no puedo dar el nombre ni los motivos, pero les puedo decir que puso en riesgo mi vida y la de todos los vecinos de la cuadra, porque explotaron los tanques de GNC de la camioneta y todas las casas tienen gas natural, lo que hubiese sido un enorme desastre”, detalló Sanabria.

“A la casa la estoy alquilando y tengo que pagar los daños que causó y también la camioneta no sirve más”, agregó. La ex concejal denunció ante la policial departamental que su vehículo había sido incendiando de manera intencional a las 2:30 de la madrugada del domingo último, mientras se encontraba estacionado en el garaje de su propiedad, ubicada en calle Avellaneda y Humberto Primo.

“Yo estaba acostada, por dormir, cuando escuché un ruido y no le di importancia. Pero después sentí olor a combustible y escucho que mi perra ladraba. Salgo para ir al fondo y ahí veo el fuego en la camioneta”, relató.

Tras el hecho, Sanabria amplió su declaración y aseguró que “entré en pánico cuando vi lo que sucedía y salí corriendo para el fondo de la casa, porque el frente estaba en llamas”.

Fue el vecino de al lado quien la ayudó a saltar el muro, mientras otros llamaron a la policía y a los bomberos, que llegaron rápido. “Mi vecino tiene una cámara de seguridad y le mostró a la policía las imágenes para que puedan investigar”, advirtió Sanabria y concluyó: “No entiendo por qué lo hicieron”.

El día lunes por la tarde, visiblemente emocionada y conmovida, Claudia Sanabria agradeció las muestras de apoyo que recibió tras conocerse la denuncia. “He recibido muchas muestras de solidaridad y mucha gente me ha ayudado y me apoyan en este momento difícil. Estoy en la casa de familiares porque el incendio destruyó todo y no puedo entender esta locura. Quiero agradecer a toda la gente que me apoya y se ha molestado en saludarme y ponerse a disposición”.

Un detenido

Personal de Comisaría Segunda logró recabar testimonios y pruebas fílmicas, solicitando a la fiscal Montangie, que entiende en la causa, allanamientos a dos propiedades, los que fueron autorizados por el Juzgado de Garantías en turno.

Por este motivo, se procedió a allanar una vivienda en calle Mario Gatto y Cortada San Salvador, notificándose de la medida a un hombre de 50 años.

En presencia de testigos y de la delegada judicial, en el procedimiento se secuestraron una motocicleta Honda XR-125, de color rojo; un casco de motociclista con visera de color negro; un teléfono celular Alcatel, con funda violeta; un bolso tipo de viaje color azul con iniciales de la marca Adidas y tres recipientes conteniendo restos de sustancias inflamables, todo en relación a la causa.

Asimismo, se procedió al secuestro de una escopeta calibre 12/70, marca Maverick Modelo 88, con número de serie y funda protectora de tela color verde, y un caño de escopeta modelo de caza (más largo), elementos sin la debida autorización de tenencia y portación.

Ante lo constatado se procedió a la aprehensión del hombre antes notificado por el delito de “tenencia ilegal de arma de fuego”, quien quedó supeditado a la causa.

Fuente: El Sol