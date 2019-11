Concejales de Estancia Grande dieron marcha atras en el proyecto para aumentar las dietas en un 300%

Durante la tarde de este viernes, como estaba previsto, se debatió ese polémico proyecto de ordenanza en Estancia Grande. Según se argumentó, la iniciativa del exorbitante incremento fue “en error de papeleo”.

El proyecto de ordenanza fue debatido en la tarde de ayer viernes, por los concejales de Estancia Grande. Se trataba de una iniciativa de la edil justicialista Judith Nolasco, que estipulaba un incremento del 300% en la dieta de los concejales de esa localidad del departamento Concordia.

El intendente electo por el Partido Vecinal, Javier Goldín, había detallado que de haberse aprobado la petición, “ellos están cobrando 25.300 pesos y se irían a 69.800”.

Finalmente – y después de innumerables muestras de repudio y descontento – el proyecto fue desestimado. Su autora habría dicho que “fue un error de papeleo”.

“Estamos muy complicados”

Para el mandatario electo, la medida “es un incremento más que importante con la situación económica que estamos viviendo” y, en caso de aprobarse, complicará los números de su gestión.

Además, no le encontró relación con el contexto que está atravesando Estancia Grande. “Estamos muy complicados porque viene mal el arándano, el citrus y los aserraderos no están trabajando muy bien”, detalló. Y subrayó lo poco oportuno de la decisión, ya que “con el hambre que tenemos en el pueblo”, no cae muy bien “que los concejales tengan una dieta de casi 70 mil pesos”.

Para Goldín, “no es que no lo merezcan (al incremento salarial), pero este no es el momento ni la manera”.

Y para concluir, aclaró que la autora del proyecto es “la única que fue reelegida y continuará en su banca luego del 10 de diciembre por un período más”.

Fuente: www.diarioríouruguay.com.ar