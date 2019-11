Advierten sobre “una situacion critica” en el hospital Heras

De esa manera salieron a ratificar los dichos de la doctora Prieto, apuntando sus dardos a la actual gestión a cargo del licenciado Adolfo Libardoni. Precariedad laboral, falta de insumos, carencias edilicias, entre los ítems que enumeran.

Juan Manuel Pérez, profesional y referente gremial que se desempeña en el nosocomio, aseguró que la problemática es general. “Por eso apoyo los dichos de la doctora Prieto y no me extrañan las declaraciones del director Libardoni, ya que nunca va a reconocer la situación crítica que estamos padeciendo”.

El profesional señaló que “no tenemos respuestas y no se ha resuelto absolutamente nada, con faltante de insumos y recursos físicos del hospital en general”.

LO POLÍTICO

Peréz descartó intencionalidades políticas en el reclamo, aclarando que – en su caso particular – “soy representante de los profesionales para ATE, seccional Concordia y militante del proyecto Nacional y Popular”; pero “sin embargo no por eso me voy a callar las cosas que pasan acá”.

Además, dejó en claro que “las elecciones pasaron y ya es hora que se pongan a resolver nuestros problemas”. Subrayando que, incluso, la situación fue informada al mismo gobernador Gustavo Bordet.

RECURSOS

“El hospital Felipe Heras puede salir adelante porque hay recursos humanos con ganas de trabajar y con muchas expectativas”, aseveró el referente. Agregando que “lo que se necesita es una gestión que esté a la altura de las circunstancias”.

Entre las carencias, Pérez citó “dificultades graves en infraestructura edilicia y eléctrica”, sumado a “una situación crítica en el suministro de oxígeno”, más “tecnología obsoleta y no renovada en más de 30 años”; y a “una falta de equipamiento en el lavadero y en la cocina”.

SIN DIÁLOGO

A todo ese panorama, se suma “la falta de regularización laboral de los empleados y profesionales del hospital”, como “médicos, psicólogos, bioingenieros, bioquímicos, psicopedagogos, etc…”, citó el entrevistado.

Además, denunció que “no hay diálogo con la dirección del nosocomio” y sólo “luego de la doctora Prieto salió a decir esto, hubo una comunicación de Adolfo (Libardoni)”.