Rotman: Los problemas en un gobierno democratico se solucionan con mas Democracia

Por Alberto Rotman-Diputado provincial-Cambiemos

Como diputado provincial y hombre comprometido con los preceptos republicanos y constitucionales, no puedo dejar de brindar mi opinión en torno a los hechos acaecidos en el país hermano de Bolivia

Considero que los problemas que ocurren en el transcurrir de un gobierno Democrático se solucionan con más Democracia y siempre dentro de las reglas de la Democracia. Así de simple.

Y en Democracia la única revolución que se acepta es con la Constitución en una mano y con las leyes emanadas de la Constitución en la otra mano.

El Golpe de Estado Cívico Militar que está ocurriendo en la hermana República de Bolivia es un claro ejemplo de esto.

En nuestro país con Raúl Alfonsín, hace 36 años, aprendimos esta lección y para ello tuvimos que pasar por una triste y penosa experiencia que todavía no se termino de escribir.

Esta situación se repitió con el gobierno de Fernando de la Rúa, en tanto muchos partidarios del “club del helicóptero” como se los denomina, hoy también horrorizados con lo que ocurre en Bolivia, pretendieron llevarla a la práctica con el actual gobierno nacional en la Argentina

Bolivia debe solucionar este muy serio problema dentro del marco democrático y de las leyes. La Constitución se debe cumplir, no se puede violentar.

Evo Morales estaba haciendo un buen gobierno, sacó de la pobreza a muchos miles de Bolivianos, alfabetizó a otros miles y estabilizó la economía de su país. Pero esto no le da derechos para eternizarse en el poder haciendo fraude y menos aún no cumpliendo con la Constitución, pero el propio Evo Morales había aceptado el dictamen de la OEA y convocado a elecciones nuevamente. Habrá que entenderlo, aunque parezca increíble, si Evo Morales no nos gusta, se saca por los votos, no por las botas.

Breguemos para que en nuestra gran Patria Americana estos hechos no ocurran y que la violencia desatada en Chile, Bolivia, Venezuela y Ecuador se solucionen dentro de las normas democráticas y que exoneremos definitivamente de nuestra mente la fuerza bruta que trata de suplir al SISTEMA DEMOCRÁTICO.

Por eso debemos repudiar todo golpe de estado como este, venga de quien venga, provenga de quien provenga. Los radicales hemos sido víctimas de ellos