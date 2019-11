Docentes de la escuela “Pancho Ramirez” reclaman seguridad

Integrantes de la comunidad educativa de la escuela N°73 “Pancho Ramírez” denuncian haber sido víctimas de reiterados asaltos a mano armada.

Desde el año pasado los docentes de esta institución, ubicada en la intersección de Av. Pte. Illia y Jorge Odiard, presencian hechos de inseguridad en la zona, pero no fue hasta la semana pasada que la situación se agravó con la presencia de armas de fuego.

Para dar a conocer la situación y reclamar más seguridad para la comunidad de la escuela, una docente de grado manifestó a Diario Río Uruguay que “desde el año pasado suceden este tipo de hechos, antes solo eran robos a los autos que estaban afuera del lugar, también asaltaron a una docente en la parada del colectivo pero no a mano armada” sin embargo, “la semana pasada, a las 7:15 de la mañana, apuntaron con un arma de fuego y un arma blanca a una maestra en la vereda de Presidente Illia para pedirle el celular”.

Más adelante, durante la misma semana, “asaltaron a una maestra de nivel inicial a la salida de la institución, a pasos de la escuela, frente a todas las miradas del barrio e incluso mientras la esperaba su esposo con su hija en brazos”, continuó la entrevistada. “Los vecinos estaban viendo como la asaltaban dos personas con armas de fuego. Le apoyaron el arma en el vientre y le revisaron todas sus cosas, le pidieron el celular y la hicieron caminar mientras la seguían apuntando” agregó.

Luego del robo, la maestra continuó caminando hasta que alcanzó a su familia. Frente a esto “nadie se pudo meter porque la estaban amenazando con un arma” manifestó.

Denuncia

Al respecto, según las declaraciones de la docente entrevistada, “nos molesta que todo el barrio sepa quiénes son” porque “nadie quiso salir de testigo por tenerle miedo a estas personas”.

Hasta el momento “se hicieron 3 allanamientos y no encontraron los objetos robados”. En la escuela “tenemos un agente que duerme todas las noches en la institución” para hacer frente a esta situación, pero “no contamos con la atención policial en los horarios de entrada y salida, porque la comisaria octava no tiene móviles o no tiene personal disponible”.

Por esto, “nosotros queremos que nos cuiden en esos horarios, porque esto no pasó lejos de la institución, ocurrió en el centro de la escuela, en las veredas” por lo que “queremos que se conozca la situación” concluyó.