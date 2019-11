En Concordia ya funciona la Clinica Municipal para el Deportista

El intendente Enrique Cresto dejó inaugurado el centro de salud deportiva único en la región. En las instalaciones del Gimnasio Polifuncional, en calles Hipólito Irigoyen y Paraná, se concretó un proyecto que «es histórico» y significa «un cambio radical para el deporte de Concordia», como lo describieron deportistas y dirigentes deportivos que estuvieron presentes en el corte de cinta. «Con recursos municipales inauguramos la Clínica Municipal para el Deportista, única en la mesopotamia», dijo el Presidente Municipal.

El 2019 finaliza con grandes noticias para el deporte de Concordia. La puesta en marcha del Consejo Concordiense del Deporte y la inauguración de la Clínica Municipal para la Salud del Deportista, son herramientas que la gestiòn del intendente Cresto puso en marcha con el objetivo de seguir consolidando el crecimiento de los concordienses en las distintas disciplinas deportivas. Y así se vivió el corte de cinta, como una verdadera fiesta.

«Este proyecto comenzamos a trabajarlo al inicio de la gestión, en el 2016, lo comenzamos con Marcelo Cresto», señala el Presidente Municipal. «En ese momento en este lugar había familias viviendo por la inundación. Entonces hicimos un trabajo de relocalización de esas familias, para que no vuelvan a sufrir más el problema de la creciente del río y comenzamos a recuperar y poner en valor este edificio, y a planificar este proyecto, que se ejecuta con fondos estrictamente municipales, lo que es un orgullo para todos los concordienses», resaltó el jefe comunal.

«El objetivo es tener un lugar para musculación, para prevención, para controles, para educación para la salud del deportista. Con psicólogo deportivo, cardiólogos, kinesiólogos, nutricionistas, que se puedan realizar los aptos físicos. Y queremos que todas las instituciones y clubes y todos los deportistas de Concordia puedan utilizarlo y realizar sus controles con los profesionales», dijo Cresto. «No existe en la mesopotamia una Clínica de Salud Deportiva como ésta, y no tenemos duda que ahora que ya está en marcha, junto a Provincia y a partir del 10 de diciembre con el Gobierno Nacional vamos a poder hacer que siga creciendo y que siga sumando más prestaciones», agregó.

En la inauguración estuvo presente el secretario de Deportes de la provincia, José Gómez. «Quiero felicitar al intendente Enrique Cresto y a todo su equipo de trabajo, por haber concretado este proyecto, que significa un gran beneficio para una enorme cantidad de deportistas», dijo y expresó el saludo del Gobernador Gustavo Bordet. «Hoy Concordia tiene un gran nivel, desde los olímpicos hasta los chicos que están en pleno desarrollo y con todo el deporte social. Esto es único en la región y sabemos lo que puede potenciar el desarrollo del deporte en la zona y el crecimiento de los deportistas en la provincia», enfatizó el funcionario provincial.

Ana Paula Vila es la coordinadora de la Clínica. «Para todo el equipo de salud que se dedica al deporte, esto es un sueño hecho realidad», no dudó en señalar la profesional. «Aquí se va a trabajar mucho en lo que es prevención. Lo que estamos haciendo acá es historia, porque hay muy pocos lugares en la Argentina dedicados a los deportistas que menos tienen. Aquellos que han contado con los recursos y las posibilidades no logran dimensionar lo que significa para tantos chicos que no pueden acceder a estas herramientas. Esto va a cambiar radicalmente la capacidad de nuestros deportistas de llegar al nivel de élite, de poder llegar a un alto rendimiento sanos», explicó.

Por su parte, el prof. Luis Emilio Fonseca expresó que «para el Consejo Concordia del Deporte esto es una gran noticia, y seguramente trabajando en conjunto el Consejo, todos los clubes y la Clínica, vamos a sacarle todo el provecho y potenciar el trabajo y el rendimiento de nuestros deportistas, para seguir creciendo y para beneficio de todos».

Durante la inauguración estuvieron presentes deportistas locales de distintas disciplinas. El gimnasta Santiago Gomez, quien recientemente obtuvo la medalla de bronce en el Sudamericano realizado en Colombia, no dudó en afirmar que «hacía mucha falta en la ciudad, hacía mucha falta». Con su experiencia, el joven deportista comentó que «no hay lugares así en el país, conozco pero se requiere de mucho apoyo económico, los deportistas de acá tenemos que viajar a Buenos Aires, al Cenard, y ahora tenemos estas instalaciones en casa, lo que es un beneficio grandísimo para el deporte».

Victoria Cabrera, campeona sudamericana 2018 en canotaje, coincidió señalando que «esto permitirá que todos los deportistas tengan las mismas oportunidades, que puedan acceder a kinesiólogo, a nutricionista, a controles, es muy bueno para toda la gente que necesita seguir creciendo».

«Es un trabajo muy importante del gobierno de Concordia, que nos ayuda a complementar la parte física. Nosotros tenemos el entrenamiento de la parte técnica de pelota, y ahora vamos a contar con toda la parte física», dijo Jesús Galarza, entrenador de Los Búhos, tricampeones de la Liga Regional de Voley de AVRU, clasificados al Nacional que disputarán a mediados del año próximo.

Además de los mencionados, acompañaron el ex intendente Juan Carlos Cresto; la senadora provincial por Federal Nancy Miranda; el concejal elector de Villa Elisa Axel Ilchischen, quien se dedica a la natación deportiva; la esposa del Intendente, Leticia Ponzinibio; el DT Víctor Bernay, ex Secretario de Deportes de la Municipalidad; el maestro y dirigente de la Unión Judo Entre Ríos Miguel Perichón; los concejales Amadeo Cresto e Iván Alalí; el secretario de Salud, Desarrollo Humano y Deportes Mauro García; el boxeador Musculito Blanc; la secretaria de Obras Públicas Mireya López Bernis; el secretario de Servicios Públicos Jorge Mendieta; el director de Proyectos de Obra Pública Luciano Almirón, entre muchos otros.