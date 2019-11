Un ex sacerdote concordiense fue denunciado por acoso a una menor

Se trata de un cura que dejó sus hábitos religiosos y se dedicó a la docencia. Quien lo acusa es una alumna de un colegio secundario de San José, localidad en la que el denunciado fue candidato a intendente.

Según consigna el sitio Entre Ríos Ahora, la localidad de San José (en el departamento Colón) es por estas horas epicentro de un escándalo, luego de la difusión de una denuncia de una adolescente de 16 años contra un profesor del Instituto San José, a quien sindica de acoso sexual y violencia de género.

El denunciado es Jorge Allois, un hombre que en el año 1988 fue ordenado sacerdote en el Seminario de la Diócesis de Concordia y tuvo como destino la parroquia de Pompeya.

El mismo Allois rememoró esos días en un reportaje brindado al sitio El Entrerios, contando que “estuve en el 89 y 90 en una parroquia que está en la entrada de Concordia, donde había dos zonas bien delimitadas cortadas por la vía. De este lado de la vía era una cosa y del otro era muy distinto. A mí siempre me tiró el otro lado de la vía, entonces agarraba mi bicicleta y me iba”.

La entrevista fue brindada por Allois durante la campaña proselitista del 2015, cuando fue candidato a intendente de San José por el massismo que a nivel provincial comandaban Adrian Fuertes y Jorge Busti. En dicho reportaje siguió recordando su paso por Pompeya para asegurar que “al mes que estaba ahí me llamaron y me dijeron que me tenía que quedar en mi zona, que no tenía que ir para allá. En un momento dije lo que pasaba y me fui, porque no estaba siendo verdadero conmigo y le estaba vendiendo a la gente algo de lo que no estaba convencido”. Una versión que difiere -en varios aspectos- con la de fieles de dicha comunidad, que ratificaron a Diario Río Uruguay que recuerdan el efímero paso de aquel joven que abrazo la liturgia a poco de cursar sus estudios secundarios en Bachillerato Humanista.

Luego de descubrir que el sacerdocio no lo contenía, Allois siguió su vida en la ciudad de San José, donde es docente y empleado municipal, a la par que desarrolló su faceta artística con un tributo al grupo Le Luthiers, pero su vida cambió radicalmente luego que una menor de 16 años lo denunciara por el presunto de delito de acoso y violencia de género.

El caso tomó estado público a través del programa Licencia para hablar, que se emite por FM 97.1 La Voz de la Ciudad, de San José y es conducido por el periodista Francisco Maquiavelo, quien reveló además que el Instituto San José contuvo a la menor tras conocer la denuncia. Respecto de Allois, señaló que en estos momentos está de licencia.

“El profesor Jorge Allois comenzó a escribirme en junio de 2019, diciéndome cosas fuera de lugar y de contexto, hacía lo mismo cuando me lo encontraba en espacios públicos. Y solía subirse de tono con sus comentarios”, escribió en su muro de la red social Facebook la joven que hizo la denuncia.

También agradeció la difusión de caso y pidió que si alguna otra persona padeció un caso similar se contactara con ella. “Quisiera, que si sufriste esto puedas escribirme y no dejemos pasar por alto estas situaciones”, señaló.

El caso quedó en manos del fiscal Alejandro Perroud y la primera medida de la Justicia fue adoptada por el Juzgado de Familia, Penal de Niños y Adolescentes de Colón, a cargo en forma provisoria de la jueza María Natalia Errecart, que dispuso como medida cautelar la “prohibición de acercamiento del denunciado Jorge Edgardo Allois respecto de a menor denunciante, ambos domiciliados en San José, en un radio de 500 metro» por el plazo de 120 días”.

La magistrada también le vedó a Allois realizar “actos molestos o perturbadores” también por un plazo de 120 días.