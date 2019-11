Por “obstaculizar el transito”, la Municipalidad de Parana denuncio a sus propios empleados

Desde la Secretaría Legal y Técnica informaron que se presentó una denuncia formal «por la ocupación de la vía pública» y se remitieron las respectivas filmaciones al Ministerio Público Fiscal, «las cuales acreditan la obstaculización del tránsito en calle Urquiza y Corrientes (frente al edificio municipal)”.

No obstante, en un comunicado indicaron que “de todas maneras, no se detenta el uso de la fuerza pública ni las facultades que le competen a la comuna para llevar adelante el desalojo de los manifestantes, que desde el viernes se encuentran interrumpiendo el normal tránsito vehicular por la zona, colocando y quemando gomas y también acampando en la puerta misma del municipio. Por parte de la Fiscalía, se ha informado que no van a interceder en ese conflicto con los protestantes”.

“Además, el sábado por la mañana se denunció formalmente la obstaculización a la prestación del servicio de recolección de residuos, ya que los recolectores, cuando quisieron hacer su trabajo, fueron agredidos y amenazados por este grupo de personas”, agregó el texto difundido.

Y siguió: “Como consecuencia de ello, se está en proceso la presentación de una nueva denuncia instando a que el Ministerio Público ordene a la fuerza pública que desaloje la vía pública para garantizar el tránsito vehicular”.

“`Todas las denuncias hasta ahora han caído en saco roto´, se lamenta desde la Secretaría Legal y Técnica, que no obstante ello sigue bregando por los derechos de toda la ciudadanía que se ve perjudicada por el accionar de ese grupo de manifestantes”, concluyó.