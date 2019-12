El gobierno provincial pondra en valor el Complejo de Integracion que lleva el nombre de la madre de Jorge Busti

Con un presupuesto oficial de 4,3 millones de pesos, se abrieron las ofertas para la reparación del complejo María Isabel de Ocoyén, ubicado en el distrito de Gualeguaycito del departamento de Federación.

Debido a la histórica creciente del río Uruguay en 2015, las instalaciones de este centro que ofrece actividades de esparcimiento para toda la familia, se vieron afectadas, haciendo necesaria su recuperación para poner nuevamente en funcionamiento sus servicios.

De esta manera, el gobierno provincial, abrió los sobres en un acto presidido por el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto; el titular de Cafesg, Walter Doronzoro, y el jefe del zonal de arquitectura e intendente electo por el municipio de Federación, Ricardo Bravo.

“La obra fue establecida como prioritaria por el Instituto Provincial de Discapacidad, organismo que lleva a delante la gestión de este Paraje” explicó el ministro, y destacó la importancia que “este emblemático lugar tiene para todos los entrerrianos, no solo por su estructura edilicia, y su labor al servicio de la comunidad, sino también por su historia”.

Seguidamente, Benedetto comentó respecto al complejo: “Con una capacidad para albergar a 50 personas, este lugar ofrece actividades de esparcimiento para toda la familia, contando además con una pileta de natación y todas sus instalaciones adaptadas según normas vigentes que aportan a la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad a través del deporte y el entretenimiento”.

Por su parte, el presidente de Cafesg valoró las “decisión política del gobernador en materia de inversión y obra pública que mejore la calidad de vida de los entrerrianos, haciendo del Estado provincial, un Estado presente para todas las comunidades y localidades sin importar banderas o colores políticos”.

“Agradecido por la visita de nuestro ministro, Luis Benedetto, y por la decisión y el compromiso de nuestro gobernador Gustavo Bordet, que hicieron posible esta apertura de sobres en la que hemos trabajado intensamente desde que asumí el cargo en el zonal de arquitectura” concluyó a su momento, el futuro intendente de Federación, Ricardo Bravo.

El complejo recreativo María Isabel de Ocoyén fue inaugurado en 2007 por el gobernador Jorge Busti con el entonces presidente de Cafesg, Sergio Urribarri. Está destinado a personas con capacidades diferentes, con el fin de fomentar el esparcimiento de aquellos que no tienen acceso a los clubes. Fue bautizado con el nombre de la madre del ex gobernador Jorge Busti, María Isabel Orcayén. Relató Urribarri que cuando fueron a verlo por primera vez tuvieron que ir en lancha porque no había accesos, estaba intrusado y las condiciones eran deplorables. En el viaje de vuelta, decidieron poner todo para dejarlo en excelentes condiciones y darle el destino previsto que se materializó a partir de 2005 con las intervenciones que se llevaron adelante por parte de la Cafesg.

OBRAS PARA VILLA DEL ROSARIO

Durante su visita al departamento, el ministro Benedetto hizo entrega del decreto para llamado a licitación de la construcción de un Salón de Usos Múltiples a la intendenta electa por Villa del Rosario, Vanina Perini.

Al respecto, la futura autoridad del municipio destacó: “La verdad que es una obra muy anhelada, los productores están esperando la concreción de estos trabajos”.

“Estamos muy agradecidos por esta licitación y por el respaldo del gobernador de la provincia a nuestra próxima gestión. Ansioso y expectantes por comenzar a trabajar a favor de la comunidad de nuestra ciudad” finalizó Perini.

La apertura de sobres para estos trabajos que estiman un presupuesto oficial mayor a los 8 millones de pesos está programada para el día viernes 27 de diciembre a las 11 de la mañana en la sede de la Cafesg, ubicada en la ciudad de Chajarí.

ENTREGA DE APORTES

Asimismo, durante el acto se otorgaron 130.000 pesos en concepto de aportes no reintegrables para obras menores en el Club Independiente de Villa del Rosario y la Fundación San Francisco de Sales de Federación.