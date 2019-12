El Concejo aprobo por mayoria la ordenanza tributaria 2020

En la sesión extraordinaria de este viernes, los ediles concordienses aprobaron por 8 votos positivos contra 4 negativos el proyecto de ordenanza impositiva para el próximo año. Los concejales de la oposición, Reta de Urquiza, Laner, Benítez y Moulins, votaron en contra, al igual que en la aprobación de la modificación del artículo 4 del Código Tributario Municipal.

Luego de haber comenzado la sesión, en la que estuvieron presentes representantes de instituciones que se oponían a la sanción de la ordenanza tributaria, y cuando faltaba un punto para llegar a la votación de modificación del Código Tributario, se hizo presente en el recinto el intendente de la ciudad, Enrique Cresto. Saludó al presidente del bloque oficialista, Alberto Armanazqui, y le dijo algo al oído. Luego del intercambio, Armanazqui pidió un cuarto intermedio y los concejales oficialistas ingresaron en la oficina de la secretaría del Concejo para debatir, con el intendente y el asesor contable del municipio Álvaro Sierra, sobre algunas modificaciones en el proyecto.

Los concejales de la oposición decidieron quedarse fuera de la charla, aunque luego ingresaron la concejal Reta de Urquiza y el diputado Joaquín La Madrid, que estaba presente. “A mí me parecen una falta de respeto las modificaciones 2 minutos antes de artículos que afectan a la ciudadanía. Eso no cabe en un cuarto intermedio, había que debatirlo con tiempo, no con tanta liviandad, porque eso es una falta de respeto a los ciudadanos”, aseguró Esteban Benítez a El Entre Ríos y agregó: “No sabía que venía el intendente, pero no comparto ni el modo de tratamiento express ni la forma en que se están dando las modificaciones que vienen a plantear hoy desde el Ejecutivo, porque esto merecía más tiempo de debate, tenía que ser más amplio y convocar a la ciudadanía y las instituciones”.

Tras 25 minutos de reunión, los concejales del oficialismo volvieron al recinto. Allí debatieron sobre el punto f, la modificación del Código Tributario, al que le suprimieron un artículo y aprobaron por mayoría.

Acto seguido, llegó el momento de tratar el último punto del orden del día, el proyecto de ordenanza impositiva.

En total, el documento enviado desde el Poder Ejecutivo consta de 81 artículos. Luego de la reunión con Cresto, los concejales del oficialismo propusieron modificaciones y fue Armanazqui quien comunicó las propuestas. El artículo 2 y 3, que tienen que ver con las alícuotas y las tasas mínimas anuales, respectivamente, fueron modificados. Se propuso que las alícuotas queden establecidas de acuerdo con el último decreto, que fue modificado el 23 de septiembre y sujeta los valores a inflación. Es decir, propusieron no hacer modificaciones a los valores actuales.

El artículo 6, que en el inciso c establecía: “Fijase como adicional por servicios especiales del Cincuenta por Ciento (50%) para las propiedades comprendidas en la Zona T, conforme al Artículo 4°, inciso f), del Código Tributario Municipal-Parte Especial, y sobre los importes determinados según los Artículos 2º y 3º de la presente”, también fue modificado.

En ese caso, en la zona T (comprendida por avenidas de Villa Zorraquín, barrio Hípico, río Uruguay y calles de zona céntrica), el bloque oficialista propuso que en lugar de un 50% se fije como adicional un 25% para los frentistas de esos lugares.

Por otro lado, el artículo 75, también fue sujeto a modificación. En el texto original, decía: “Fíjese un adicional por morosidad del treinta y cinco por ciento (35%) para cada uno de los períodos fiscales del año 2020, a los contribuyentes que al momento de la liquidación de los respectivos periodos no se encuentren al día al 31 de diciembre de 2019 en el pago de las Tasas por Servicios Sanitarios y Tasa sobre Inmuebles, comprendidas en el Título I de la presente. A los fines del presente artículo no se considera que se encuentran al día aquellos contribuyentes que hayan suscripto convenios o planes de facilidades de pagos”.

Luego de la reunión con el intendente, los ediles del oficialismo propusieron que se considere a quienes tengan planes de pago en la actualidad. En la última parte del texto del artículo, dice “…A los fines del presente artículo SE considera que se encuentran al día aquellos contribuyentes que hayan suscripto convenios o planes de facilidades de pago al momento de la promulgación del presente y que se encuentre al día en la fecha”.

Tras la presentación de propuestas, llegó el debate. Benítez reconoció que «las modificaciones propuestas mejoraron sustancialmente la propuesta y van en buen sentido», pero pidió que esas políticas lleguen con fomento de la actividad industrial y comercial y no en un momento de crisis nacional y local. Aseguró que la recaudación municipal aumentó en un 500% mientras que la inflación total fue de un 160%, y adelantó que no votaría a favor.

Cedro, por su parte, planteó que los concejales opositores no reclamaron que a las Pymes e industrias las cerró el gobierno nacional. Aseguró que el municipio tuvo políticas para reducir tasas e impuestos y aseguró que no habría un aumento como decía la oposición.

Nicolás Moulins, planteó que el ejecutivo no ha respetado los tiempos del Concejo Deliberante y no permitió el debate entre conejales. “No respetar al Concejo Deliberante es no respetar a la sociedad. Nos enviaron el proyecto el miércoles y dos días para tratar este tema es una falta de respeto”, aseguró y agregó: “En dos días juran concejales nuevos, no entiendo cuál es el apuro o qué interpretación debemos hacer sobre esta convocatoria que hicieron con solo dos días de anticipación”.

Reta de Urquiza habló sobre los aumentos que fueron aprobados en octubre, con la modificación de la ordenanza tributaria, que regula el espacio público y del servicio de agua potable de Concordia. El aumento de tasas, en ese caso, llegó a un 1000% para los propietarios de algunas zonas.

Laner, por su parte, expresó: “Subir o bajar porcentajes en un cuarto oscuro y en minutos no me parece. Este proyecto no viene de comisión, pero podría haber ido ahí. No estoy de acuerdo”.

Carolina Amiano dijo que los concejales están en funciones hasta el 10 de diciembre y que si los convocan deben estar. “Nos dieron tiempo de leer los detalles de este proyecto”, aseguró.

El debate fue cerrado por el concejal Armanazqui, que aseguró: “La convocatoria fue en tiempo y forma” y sugirió “Estaba desactualizado, por eso hubo actualizaciones abruptas y me tomo el atrevimiento de sugerir a los próximos concejales que no descuiden las actualizaciones porque después quedan desactualizadas y el contribuyente paga el plato y se aumenta un 300% o 400%.”.

“No hay incrementos, lo único que hay de distinto son los recargos por mora. No sé de qué irresponsabilidades hablamos”, dijo y concluyó: «Pido a todos que no nos siga separando el odio y cerremos la grieta. El presidente saliente, Mauricio Macri, tuvo sus aciertos y errores. La historia lo juzgará, pero fue quien nos gobernó y lo hizo en nombre de todo el pueblo argentino que respetó ese gobierno democrático. Estamos a fin de año y no es momento de generar conflictos».

Finalmente, luego del debate, el proyecto en general fue aprobado por 8 votos positivos contra 4 negativos (de los concejales de la oposición). En la votación en particular, los artículos modificados fueron aprobados por la misma cantidad de votos afirmativos, así también el resto de los 77 artículos que componen el proyecto.

