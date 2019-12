“Lo vamos a poner de remis, para mi es una fuente de trabajo”, dijo el ganador del 0km en la Citricultura

La familia Chamorro fue beneficiada por la suerte y se llevó el auto 0km que se sorteó en el escenario de la 42° Fiesta Nacional de la Citricultura. Jorge Alcides Chamorro dijo estar “muy nervioso en este momento, ya que nunca me pasó esto”.

El hombre concurrió al escenario en compañía de su hija quien contó que “no estaba por venir y mi mamá lo convenció que quería venir, porque era el último día y venía La Sole”.

La joven aclaró que “por el trabajo no quería venir, no quería largar el trabajo, no quería perder unos viajecitos y mirá ahora con auto propio”. Además, comentó que “éste es el primer 0KM, autos hemos tenido, pero siempre usados y modelos viejitos”.

En cuanto a cómo estaba compuesta la familia, la hija del ganador mencionó que “somos un montón. Somos 7 hermanos en total, con dos sobrinos hermosos”. La familia Chamorro vive en el Barrio Cabildo San Antonio.

LO USARÁ PARA TRABAJAR

Señaló, luego de recuperarse un poco de la emoción, que “todavía no me explico cómo me pude haber ganado el auto, no caigo todavía. Gracias a Dios que me iluminó y la suerte fue para mí”. Lo que sí expresó muy seguro que “vamos a disfrutarlo, nunca tuve un auto 0km y con esta sorpresa estoy muy contento”.

Adelantó, también, que “lo vamos a poner de remís, para mí es una fuente de trabajo”. Por último, destacó la Fiesta catalogándola como «espectacular» y dijo verse sorprendido por «la imagen de toda la gente que traen los artistas».

Fuente: www.DiarioRíoUruguay.com.ar