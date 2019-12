Decian que era «con todos», pero al parecer es «sin el campo», dijo la diputada Lena

«No hay diálogo posible si hay medidas que se toman entre gallos y medianoche y aparecen publicadas un sábado en una edición especial del Boletín Oficial», dijo la Diputada Nacional Gabriela Lena. Las declaraciones fueron realizadas luego de haber tomado conocimiento que el Presidente Alberto Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia aumentando las retenciones al campo. Esto se complementó, además, con la publicación de una resolución del Ministerio de Agricultura por intermedio de la cual se aplica la suspensión temporaria del Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior.

«Días atrás, luego de la asunción del Presidente señalé que su discurso me pareció bueno. Avizoré, no obstante, una «grieta interna» entre los diferentes sectores del justicialismo. Hoy, en cambio, me despierto con que la grieta se reinstaló en contra de los sectores productivos. Volvimos a antes de 2015. Donde algunas heridas se iban sellando ahora, de pronto, se reabren», expresó la legisladora.

En la campaña expresé que en el Congreso quería trabajar en defensa de los sectores productivos y las economías regionales y, en consecuencia, mi posición frente a este tema es coherente. «Quisiera que se entienda bien. En lo personal no estoy en contra de las retenciones. Creo que son necesarias para poder incidir en las variables macroeconómicas del país. Sí estoy en contra de las retenciones abusivas y del espíritu revanchista que uno puede leer en medidas de este tipo. Tan importante como el resultado de una política es el proceso de toma de decisiones respecto de la misma, y la realidad es que aquí el Gobierno actuó con sordera, sin escuchar y sin dialogar con nadie», manifestó Lena.