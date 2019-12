Urribarri fue designado para la Embajada en Israel

https://www.facebook.com/enrique.tomas.cresto/videos/2519882454999737/

Felipe Solá​ comenzó a ejecutar algunas de las decisiones que ya tenía en marcha y otras que se irán tomando con el correr de los días pero sin pausa: por empezar, se empezaron a enviar los pedidos de plácet de estilo a gobiernos extranjeros para los nuevos embajadores políticos de la era Alberto Fernández.

Se confirmaron la embajada de Estados Unidos para Jorge Argüello, y la de Uruguay, para el ex ministro de Justicia Alberto Iribarne, ambos amigos, de máxima confianza, del presidente Fernández. Mientras, existe un trascendido de que el plácet de Argüello (que habilita en diplomacia la gestión de un embajador) ya se pidió a Washington. Pero este suele demorar.

En el caso de Iribarne salió en los últimos días hacia Montevideo. También se pidió el plácet a Brasilia, para Daniel Scioli, quien igual que Argüello e Iribarne, vienen trabajando antes en lo relativo a su misión.

En las últimas horas, en Cancillería hubo más reuniones, los nuevos funcionarios yendo, viniendo, y tomando sus nuevas oficinas. Solá reunió a su equipo que está conformado propios: Guillermo Justo Cháves, jefe de Gabinete; Fernando Asencio, secretario de Institucionales; Martín Yañez, a cargo del que será el presupuesto del Ministerio y Jorge Neme; secretario de Comercio Internacional.

Las sorpresas de los nuevos nombramientos la conforman varios dirigentes peronistas muy conocidos. Entre ellos, Sergio Urribarri​, quien gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015, y ahora fue designado para ir a Israel. En esa misión estaba el también peronista Mariano Caucino, quien debió volver en diciembre porque también tenía un cargo político, pero se volvió con honores de los distintos sectores de la política israelí, que destacaron su trabajo.

La de Israel es una de las embajadas prioritarias para Fernández y Solá. El vínculo se sensibilizó en las últimas semanas porque sectores del kirchnerismo afirmaban que el nuevo gobierno iba a derogar un decreto de Mauricio Macri que considera a Hezbollah como grupo terrorista. El canciller Solá ya descartó que eso esté entre los planes, y descomprimió la tensión.

Otro peronista que tendrá una embajada importante por su cercanía, por la agenda de trabajo dentro del Mercosur, con temas económicos y de seguridad, entre es Domingo Peppo​, que irá a Paraguay. Peppo gobernó Chaco entre 2015 y 2019, sucedió a Jorge Capitanich, y será sucedido por Capitanich.

Otro nombramiento confirmado es el del abogado platense Carlos Alberto Raimundi para la misión de la Organización de Estados Americanos, que ya anticipó Clarín este lunes.

Diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires en cuatro períodos (el último 2011-2015), ex militante radical, ex Coalición Cívica y actual secretario general del Partido Solidaridad e Igualdad en el Frente Grande, Unidad Ciudadana, Raimundi reemplazará a un diplomático de carrera, Daniel Raimondi.

El embajador Raimondi es de alta trayectoria y experiencia, de los pocos diplomáticos de la cancillería que manejan las complejas negociaciones internacionales, pero fue destinado a la OEA en una polémica decisión del ex canciller Jorge Faurie.

En el cargo estaba Paula Bertol, ex funcionaria de la gestión Macri, y quien decidió renunciar a su puesto a sólo dos meses de terminar la misión en el organismo, central para la política regional hoy. Espacio donde se discuten temas como las crisis en Bolivia y Venezuela. Bertol quiso incorporarse a la campaña electoral de Mauricio Macri y dejó el puesto vacío, que Faurie cubrió con Raimondi a sólo un mes de terminar el gobierno.

Error: de hecho Solá utilizó su caso varias veces como uno de los nombramientos polémicos de la gestión Cambiemos que rápidamente iban a ser modificados. Raimondi volverá a Buenos Aires, sin haber estado ni tres meses en la OEA.

Los embajadores políticos deberán igual pasar por la aprobación o no de la Comisión de Acuerdos del Senado.

Mientras los nombramientos seguirán en estos días, el Gobierno no desmiente ni confirma las versiones de que el ex presidente Eduardo Duhalde podría ir a la embajada en Madrid, para suceder al también peronista Ramón Puerta. Tampoco confirman o desmienten la posibilidad de que el embajador de carrera Archibaldo Lanús vaya a Francia, o el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada sea destinado a Chile o México.

Los nombramientos seguirán en los próximos días. Luego hay otras designaciones que terminaron resolviéndose de distinta manera.

La ex embajadora en Francia Marilita Squeff, fiel aliada de la hoy vicepresidente Cristina Kirchner, y quien había sido relegada durante la gestión Cambiemos a Nigeria -de allí volvió enferma- finalmente será destinada a los asuntos del Mercosur. Quien tiene fuerte influencia en los nombramientos de diplomáticos es el ex canciller Jorge Taiana, que presidirá la comisión de relaciones exteriores del Senado.