Carta abierta a Cresto: «Usted se va, pero nos deja la ciudad mas pobre y mas violenta del pais»

Luego de conocerse la decisión del intendente de Concordia, Enrique Cresto, de pedir licencia en el municipio para asumir la conducción del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Guillermo Schmid, uno de los referentes de Asamblea por la Seguridad de Concordia (ASEC), le dedicó una carta abierta al mandatario, con duras críticas sobre su gestión anterior y un pedido de renuncia definitiva al cargo de Presidente Municipal.



El texto completo

Sr. Intendente:

En visperas de su alejamiento del cargo, me gustaría hacer un breve repaso de estos años.

Usted se va, pero nos deja la ciudad más pobre y más violenta del país, con los peores indices estadísticos.

Una ciudad inundada de drogas, inseguridad descontrolada, corrupción por todos lados, falta de trabajo genuino, digno y con una pobreza que duele.

Nos deja barrios enteros convertidos en villas miseria, donde no existen los servicios más básicos, donde tener agua es un lujo, donde las calles parecen pertenecer a una ciudad de Siria bombardeada.

Nos deja una ciudad donde gran parte de su gente se hacina en condiciones inhumanas viviendo en ranchos; muchos de ellos en terrenos usurpados, sin agua, sin cloaca, sin desagues, sin esperanza, sin futuro.

Nos deja colas interminables de gente mendigando un subsidio.

Nos deja gurisitos revolviendo en los tachos de basura, o en el mismo basural del Abasto, para poder comer.

Nos deja una ciudad con cada vez menos trabajos dignos, porque no supo, no pudo o no quiso incentivar a las empresas a radicarse. Por el contrario muchas cerraron o huyeron espantadas.

Nos deja causas muy oscuras con funcionarios suyos condenados por corrupción, clanes familiares enquistados en su gestión, y allegados muy cercanos a usted presos por megacausas de narcotráfico.

Nos deja un despilfarro pocas veces visto en decenas de obras tan millonarias como innecesarias (muchas refacturadas varias veces sin terminar), que no le mejoran en nada la vida a la gente.

Nos deja una ciudad donde en vez de poner sólidos pilares para el futuro, apostó todo al «pan y circo» y a vendernos una realidad que no existe en los medios adictos a la pauta oficial.

Nos deja los resultados de una gestión que lleva el claro sello del fracaso, pero mas allá de eso, en definitiva, nos deja usted una Concordia postrada y en franca decadencia.

Me pregunto qué pensarán y sentirán todos los que lo votaron para que sea intendente hasta 2023.

Vea señor intendente: fueron muchos. Casi el 53% de los votantes. No se puede jugar así con la confianza de tanta gente.

Triste es que la conveniencia política personal de un cargo que le pueda rendir más dicte que el mejor plan sea huir de la responsabilidad asumida, y que alguien más se haga cargo del muerto.

Si le queda algo de autocrítica y aprecio por Concordia, le pido POR FAVOR que DESISTA DEL PEDIDO DE LICENCIA.

A Concordia ya no le queda tiempo para prolongar su agonía.

Por todo lo hecho en estos años y siendo que en definitiva usted está dando un paso al costado, le pido como vecino que tenga un gesto de grandeza y presente su RENUNCIA DEFINITIVA al cargo de Presidente Municipal.

Concordia necesita mirar para adelante, merece tener un futuro, y para eso es ineludible dar vuelta la página.