El ultimo dia habil de 2019, Bahl inicio gestiones para cobrar su jubilacion de privilegio

El ex vicegobernador y actual intendente de Paraná, Adán Humberto Bahl, formalmente solicitó la “Pensión vitalicia para funcionarios ley 4506”. La petición dio inicio a un legajo el viernes 27 de diciembre pasado, el último día hábil del año pasado ya que el lunes 30 hubo asueto en la administración pública provincial.

Daniel Elías, presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, aclaró dos puntos al respecto: el organismo previsional le informó a Bahl que gozaba de ese derecho y el trámite administrativo que abrió el presidente municipal de Paraná no supone el cobro inmediato.

“Bahl presentó para tramitar el derecho. No nos ha manifestado si pretende cobrar. Se verá, porque hay que establecer que si cobra el sueldo de intendente no se genere incompatibilidad”, dijo Elías ante la consulta del sitio “Entre Ríos Ahora”.

La pensión vitalicia, correspondiente al 75% del sueldo, la perciben en estos momentos la viuda del ex gobernador Sergio Montiel (gobernó la provincia entre 1983 y 1987; y entre 1999 y 2003); el ex gobernador Mario Moine (que estuvo en el período 1991-1995, aunque ha donado el 40% del monto que percibe para que sea volcado al sistema previsional provincial); en tanto que el ex gobernador Jorge Busti accedió a una jubilación ordinaria común como legislador. No la tramitó Sergio Urribarri, que fue dos veces gobernador.

También perciben la pensión vitalicia los ex vicegobernadores Jorge Martínez Garbino, que acompañó a Sergio Montiel en su primer período, de 1983 a 1987; Domingo Daniel Rossi (actual intendente de Santa Elena), que fue vice de Busti entre 1987 y 1991; Hernán Darío Orduna (1991/1995); Héctor Alanis, vice de Busti en su segundo mandato, entre 1995 y 1999; Edelmiro Tomás Pauletti, que acompañó a Montiel en su segunda gestión y renunció en 2002, en medio de a feroz crisis económico social; José Orlando Cáceres, que fue vice de Urribarri entre 2011 y 2015, aunque el cobro del beneficio se suspendió luego de que asumiera, en diciembre último, su banca en Diputados. En cambio, nunca tramitó la pensión el ex vicegobernador José Lauritto, que acompañó a Urribarri entre 2007 y 2011.

El monto de la pensión que perciben ex gobernadores y ex vicegobernadores en Entre Ríos ronda los $200 mil por mes.

La pensión vitalicia, que otorga el Poder Ejecutivo a pedido del beneficiario, se hace extensiva, dice la ley, “para el caso del fallecimiento del titular, al cónyuge supérstite y/o a los hijos hasta la mayoría de edad. En el supuesto que éstos se encontrasen incapacitados gozarán del mismo beneficio, mientras permanezcan en tal estado”.

