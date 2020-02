Causa Baggio: «Por ahora, trabajamos sobre la hipótesis de una estafa»  

Este fin de semana trascendió la denuncia radicada por Diana Beatriz Veronesi ante la Unidad Fiscal de Gualeguaychú por la presunta estafa de 7 millones de dólares –lo que equivale a más de 440 millones de pesos- a la empresa RPB Baggio. El tema fue cobrando voces, y conforme a los intereses que cada una de ellas representa, versiones que van desde la presunta estafa hasta el desvío de fondos, vaciamiento de la empresa a cuentas off shore, abonando la preocupación de los trabajadores en cuanto al futuro de sus fuentes laborales.

Según especificó Veronesi, recibió la orden de girar dinero a cuentas bajo un engaño urdido en el marco de las conocidas técnicas de phishing, la metodología hacker por la cual por medios electrónicos se induce a realizar depósitos, transferencias o cesión de datos. La mujer radicó la denuncia en comisaría Séptima durante los primeros días de enero, asegurando que fue víctima de un engaño. La familia propietaria de la firma que cumple 60 años –inmersa en feroces internas que encontraron eco en diversas publicaciones periodísticas- salió a dar sus explicaciones oficiales mediante una solicitada, mientras que otra parte abona todo tipo de especulaciones vinculadas a un vaciamiento premeditado y el giro de dinero a paraísos fiscales.

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

El fiscal Guillermo Biré aseguró, este lunes por la mañana, que la Justicia investiga la presunta estafa en la empresa RPB y confirmó que a la fecha no hay ninguna persona imputada frente a la denuncia conocida este fin de semana.

Biré dijo que la Justicia local recibió la denuncia el 2 de enero por un hecho que venía ocurriendo desde el 4 de diciembre. “Una vez radicada la denuncia, dimos intervención a la División de Delitos Económicos de Paraná. Con las conclusiones de ese informe se elaboraron las peticiones a los bancos para determinar cómo es la maniobra, porque en una maniobra de semejante envergadura no hay un solo implicado, es inocente pensar semejante cosa”.

El fiscal afirmó que ahora la justicia espera “estas conclusiones para conocer el diagnóstico de otros especialistas y confirmó que a la fecha no hay ninguna persona imputada. “Hay que trabajar seriamente para determinar cómo fue la maniobra” insistió.

“Se está investigando si hubo una estafa. Pueden surgir otras cosas en el marco de la investigación, pero una cosa es lo que trascendió en los medios y otra cosa lo que está tramitando en la justicia. Pero por ahora se investiga esto. Nosotros trabajamos sobre la hipótesis de una estafa. Cuando avance la investigación se irán conociendo otros detalles”, explicó.

Por último, ante la consulta respecto de si la Unidad Fiscal cuenta con las herramientas necesarias para investigar la posible fuga de capitales a paraísos fiscales –considerando los trascendidos vinculados a la familia Baggio- Biré fue tajante: “Hasta el momento no estamos considerando esa posibilidad, dado que esperamos los informes bancarios para ver el destino del dinero. No descartamos nada, todo puede surgir en el marco de la investigación. En el caso de involucrarse entidades financieras a nivel internacional, el abordaje judicial tendrá otra complejidad. Pero aún no llegamos a esa hipótesis”.

Fuente: Reporte 2820