Cresto propone un debate entre los postulantes a presidir la CTM

El ex presidente de la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) propuso que los postulantes a ocupar ese cargo participen de un debate en el Centro de Convenciones de Concordia para que la ciudadanía conozca qué intenciones tiene cada uno para el cargo.

Ante la danza de nombres para ocupar el cargo que hasta ahora conserva el dirigente del Pro Roberto Niez, el ex intendente y ex titular de la CTM propuso que la ciudadanía conozca los planes de cada uno de los interesados.

Hasta ahora reina la indefinición respecto de quién reemplazará a Niez en el cargo y ni el gobierno nacional, de quien depende el nombramiento, ni el gobierno provincial, parte activa en la decisión del nombre, se han manifestado oficialmente.

La única voz oficial que se ha alzado sobre el tema fue la del intendente ahora con uso de licencia, Enrique Cresto, quien aseguró en los primeros días de este año que la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande será presidida por el ministro de Planeamiento de la provincia, Luis Benedetto, hombre de estrecha confianza del gobernador Gustavo Bordet.

Esa designación no fue ratificada por ninguna otra voz oficial.

Esta indefinición alienta el desfile de postulantes.

Diversas instituciones de la ciudad se han manifestado a favor de que Juan Carlos Cresto vuelva a la presidencia de CTM, pero el ex intendente asegura que él no está en campaña por el cargo. Consultado por NOTICIAS advirtió que si no fuera por las instituciones y entidades que elevaron notas con el pedido de que vuelva a Salto Grande, su nombre no hubiera aparecido.

El también ex presidente de CTM, Juan Carlos Chagas, se ha expresado en diversos ámbitos con propuestas para aplicar al frente de la represa. Semanas atrás el nombre del ex senador nacional Héctor Maya fue mencionado como posible integrante de la Delegación y este fin de semana se sumó a la lista el asesor económico de la Municipalidad, Alvaro Sierra.

En declaraciones a NOTICIAS, Cresto dijo que las propuestas que los interesados vienen difundiendo a través de los medios de comunicación deberían expresarse de manera organizada y abierta en el Centro de Convenciones para que toda la comunidad pueda escucharlas y lleguen a quienes tienen que tomar una decisión al respecto.