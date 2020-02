Cuenta regresiva para el carnaval de knockouts

Leandro Blanc (ARG) vs. Ramón Velázquez (CHI) por el título sudamericano minimosca y Yanina Lescano (ARG) vs. Maira Moneo (URU) por el título sudamericano ligero este viernes en Concordia. TyC Sports 22:30 hs.

CONCORDIA, ENTRE RÍOS – O.R. PROMOTIONS tiene el agrado de anunciar una nueva producción internacional, a efectuarse el próximo viernes 7 de febrero, a partir de las 19:30 horas, en el Corsódromo Municipal «Atanasio Bonfiglio» de la ciudad de Concordia, prov. de Entre Ríos, República Argentina, que será televisada desde las 22:30 —en vivo— para todo el territorio argentino y gran parte de América Latina por la pantalla de TyC Sports y TyC Sports Play, a través del ciclo por excelencia: «Boxeo de Primera».

Será una noche histórica para el público concordiense, ya que la jornada contará con dos títulos en disputa que protagonizarán dos de sus hijos pródigos, en el marco de evento denominado «CARNAVAL DE KO».

En uno de los atractivos estelares, se pondrá en juego el título sudamericano minimosca/48,988 kg que se encuentra vacante, a disputarse entre el invicto anfitrión y representante olímpìco en los JJ.OO. Río 2016, Leandro José «Musculito» Blanc (2-0-0, 2 KO), y el ex campeón chileno de la categoría, Ramón «Pancora Chico» Velázquez (7-3-0). El mismo será a la distancia de 12 rounds de 3×1.

BLANC, de 26 años y surgido de la selección argentina amateur, comenzó su recorrido en el pugilismo por el año 2009. A través del tiempo, fue consolidándose como uno de los púgiles no rentados más sólidos de nuestro país, lo que le valió el ingreso a la franquicia Argentina Condors (liga semiprofesional de la World Series Boxing de AIBA) en 2014 y posteriormente a la AIBA Pro Boxing (rama profesional de AIBA), disputando once combates entre ambas competiciones, que se sumaron a las 100 como amateur.

Sus logros más importantes fueron la clasificación a los JJ.OO. Rio 2016 y la medalla plateada en los Juegos Odesur Cochabamba 2018, además de haber obtenido plata en la Copa del Pacífico 2018 (Ecuador) y bronce en el Torneo Internacional Strandja 2019 (Bulgaria).

Ya como profesional absoluto, su debut lo realizó el pasado 7 de septiembre, donde noqueó técnicamente en la cuarta ronda —en un espectacular combate— al paraguayo Miguel Maciel. En su última presentación, llevada a cabo el 15 de noviembre en Concordia, logró la misma definición pero en tres vueltas, ante el cordobés Mauro Quinteros.

VELÁZQUEZ, quien nació hace 28 años en la comuna chilena de Quellón, se inició como púgil rentado en julio de 2014, superando por puntos al argentino Sergio Resuc. Tras sortear con éxito cada escollo, en octubre de 2017 se consagró campeón chileno de los minimoscas al vencer por puntos a Yordan Mansilla. No obstante, dejó su reinado en manos del ascendente Andrés Campos en septiembre de 2019, siendo esta su última presentación.

Será su tercer lance titular, dado que también disputó el cetro Fedebol minimosca en marzo de 2019, cayendo por puintos ante el salteño Mauro Liendro.

Entradas generales tendrán un costo de $300 (trescientos pesos). Ring Side $500 (quinientos pesos) y la platea costará $400 (cuatrocientos pesos).

En el otro duelo principal se pondrá en juego el título sudamericano ligero/61,237 kg vacante, que disputarán la concordiense y #2 del ranking argentino, Yanina del Carmen «Panterita» Lescano (6-1-0), y la imbatible uruguaya de Montevideo, Maira «Panterita» Moneo (6-0-0). El mismo será a la distancia de 10 rounds de 2×1.

Sin duda, este choque de Panteritas tendrá todos los condimentos necesarios para afirmar que serà un tope imperdible, ya que ademàs de la corona que estará en juego, servirá de desquite al pleito que sostuvieron en noviembre de 2018 en Montevideo, en el cual Moneo saliò vencedora por fallo unànime en cuatro vueltas.

No obstante, el presente de la talentosa Lescano (24 años) la encuentra en el mejor momento de su carrera, dado que luego del aquel traspiè no volviò a conocer la derrota, saliendo vencedora en sus últimos cuatro combates. En tanto la enjundiosa Moneo (de 27 abriles), disputarà su primer lance titular, y el primero en condición de visitante. No obstante, dicho escenario no amilana las expectativas de quedarse con la corona.

En el principal combate complementario, enmarcado a seis asaltos en categoría superligero, el concordiense y #10 del ranking argentino, Jorge Abel «Picante» Bermúdez (23 años / 6-1-0, 2 KO), se verá las caras con el experimentado cordobés radicado en la ciudad de Villa Carlos Paz, Manuel Dionisio «Nono» Echenique (29 años / 14-7-0, 9 KO).

Abriendo la tira de los profesionales y en pleito encuadrado a cuatro giros en peso gallo, la bonaerense de la localidad de Ramos Mejía y #7 del listado nacional supergallo, Micaela Laura «La Nena» Sarfati (28 años / 3-0-0, 1 KO), se medirá con la marplatense Romina Gisel Sosa (23 años / 1-0-0), #8 de la división mosca.

NUEVA JORNADA DE BOXEO DE PRIMERA PROMOCIONAL

El evento tendrá como atracción una nueva presentación del exitoso ciclo Boxeo de Primera Promocional, en el que se disputarán seis o siete combates de carácter amateur, que podrán disfrutarse, en vivo y en horario a confirmar, por la señal online TyC Sports Play, a través de su sitio web www.TyCSportsPlay.com.

CHEQUEO MÉDICO, PESAJE OFICIAL Y CONFERENCIA DE PRENSA

Serán realizados este jueves 6 de febrero a las 17:00 en Terrazas de la Costa, sito en Av. de Los Pueblos Originarios y Río Uruguay (Costanera de Concordia). Al finalizar, los protagonistas brindarán una conferencia de prensa.