Agmer le reclamo a Bordet una “urgente” convocatoria a la mesa paritaria salarial

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), solicitó al gobierno provincial que realice una convocatoria para para acordar la pauta de aumento para los maestros para el año 2020.

Marcelo Pagani, secretario general de Agmer, valoró la vuelta de la paritaria nacional ya que, a través de ella, se fija un piso salarial nacional y se involucra al gobierno federal en el financiamiento del sistema, con el Fondo Compensador. De ese modo, asegura, se evitan las asimetrías.

“Al no tener durante 3 años paritaria nacional, se profundizaron las asimetrías. En Corrientes, por ejemplo, el sueldo inicial de un docente está en $15.600, y en La Pampa, en $34.000. Esto es inaceptable. La paritaria nacional fijaba un piso e impedía esto. Aspiramos a que en la paritaria nacional empiecen a corregirse estas asimetrías”, remarcó el dirigente gremial.

RECLAMO A BORDET

Con el retorno de la paritaria nacional, los sindicatos docentes del país están a la espera de que avancen los encuentros, pero hasta ahora sólo hubo uno y no hay fecha para el segundo. De este modo, Pagani consideró que en Entre Ríos tiene que darse su propia discusión salarial en paralelo a lo que ocurra a nivel federal.

“En Entre Ríos vamos a exigir una propuesta salarial. No podemos no tener propuesta para el año 2020. Estamos esperando la paritaria nacional, que se demora, hubo un encuentro y no está previsto el próximo. En consecuencia, demandaremos en forma urgente para que la Provincia empiece la discusión en forma paralela a la discusión nacional”, planteó Pagani.

Desde Agmer, consideran que la convocatoria debería concretarse la próxima semana, porque a la siguiente los días hábiles se reducen por el feriado de carnaval, y en la próxima ya sería la fecha de inicio del ciclo lectivo 2020, el lunes 2 de marzo.

CLÁUSULA GATILLO

Pagani expresó que el acuerdo salarial para este año deberá incluir la cláusula gatillo ya que “ningún economista serio dice que la inflación va a ser menor al 40%”. Añadió, asimismo, que apuestan a “ir recuperando lo perdido. Por eso estamos convencidos de que es tiempo de discutir salarios no solo para no perder sino para recuperar lo que hemos perdido en los últimos 4 años”.

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDAS

Además de la convocatoria a paritaria, desde Agmer plantearon otros reclamos al gobierno provincial. En este sentido, subrayaron la necesidad de abordar el asunto de la infraestructura escolar, “que no tuvo inversión durante los últimos 4 años” de parte de la Nación, manifestó el secretario general.

Por otro lado, durante una reunión con las autoridades del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, desde Agmer hicieron foco en tres ejesque haya más planes de vivienda para el sector docente; que se termine de cumplir el plan de 1000 viviendas con financiamiento nacional y se concluyan las obras en Federal e Ibicuy; y la preocupación por la coexistencia de distintos niveles de cuotas que pagan los docentes adjudicatorios de viviendas.

Al respecto del tercer eje, sobre las cuotas de las viviendas, Pagani sostuvo que “son cuotas claramente altas porque son viviendas sociales. Hemos pedido que se congele la cuota y haya fórmulas de cálculo que tengan en cuenta la evolución de los ingresos de los docentes”.