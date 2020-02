Obras Sanitarias desmintio los aumentos de 400 % en la tasa de agua que denunciaron desde Cambiemos

El intendente Alfredo Francolini, el interventor del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias Jorge Mendieta y el equipo económico del EDOS explicaron en conferencia de prensa la actualización de tasas implementada por el organismo y los detalles técnicos de dicha adecuación.

“Convocamos a este encuentro para brindar información detallada y responder todas las dudas que pueda haber sobre este tema. Porque hay muchas trascendidos malintencionados y gente que apuesta a la desinformación y el rumor como herramientas para generar malestar”, señaló el Intendente. “Concordia es una de las ciudades de la provincia en las que se realizó una de las menores elevaciones en la tasa, esto es importante señalarlo para entender el contexto de este tipo de medidas”, consideró el jefe comunal.

“Venimos de una inflación que ha sido mayor al 53 % el año pasado; los insumos del EDOS, que están en su mayoría dolarizados, han tenido un incremento importante; y la tarifa eléctrica, todos lo sabemos, tuvo un aumento considerable”, recordó Francolini.

“Para evitar trasladar esos costos al vecino tenemos en marcha un programa de control y reducción del gasto superfluo, reforzando las políticas de austeridad que se han implementado en los últimos años a nivel local, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad de los servicios que se prestan. Pero no podemos desfinanciar el EDOS, como tampoco podemos recargar todo el peso en el contribuyente, por eso se tomó la decisión de realizar estas actualizaciones, que no representan para nada el total de los mayores costos que Obras Sanitarias tiene que asumir para seguir funcionando”, argumentó.

NO HUBO AUMENTOS DESMEDIDOS

El responsable Administrativo Contable de EDOS Jorge Mosna precisó que “la actualización que se realizó promedia el 45 % para la gran mayoría de los usuarios”, dijo mientras comparaba distintas boletas de los últimos meses. “Hay información que se ha distorsionado malintencionadamente y no es real. No hubo ni aumento de mínimos ni de alícuota. Lo único que hubo es el revalúo anual que se toma a partir de la actualización que realiza la Provincia”, puntualizó el contador.

“Es absolutamente falso que hay aumentos del 300 % o el 400 %, el promedio es del 45 %”, enfatizó Mosna y señaló que “además, se premia a los contribuyentes que están al día, porque quienes no pagan la Tasa o no tienen regularizada su situación van a tener un recargo por mora, pero que con sólo acercarse a las oficinas de EDOS y regularizar la deuda, se resuelve. Esto un beneficio para el contribuyente que está al día”.

Por su parte, el titular del EDOS, Jorge Mendieta, explicó que “en Obras Sanitarias sufrimos los aumentos como en cualquier empresa. Acá hubo un aumento muy importante en la tarifa eléctrica y en los distintos insumos que se utilizan. No hemos trasladado la totalidad de los aumentos que sufrimos a la tasa, sólo una parte, porque la empresa absorbe gran parte de los incrementos y procuramos seguir funcionando sin recargar más al vecino. Porque no hubo aumentos desmedidos si no una necesaria e impostergable actualización de costos”.

NO AL DERROCHE DE AGUA

“En Concordia se preparan 480 litros de agua por persona en promedio. Mientras que en localidades como Mar del Plata, o incluso en la vecina ciudad de Salto, en Uruguay, el promedio es de 200 litros de agua. Esto deja en claro el grave problema con el derroche de agua que se hace en Concordia y una de las claves para evitarlo es la colocación de medidores. Ese uno de los principales temas a resolver y requiere del compromiso de todos para poder hacerlo”, concluyó Mendieta.