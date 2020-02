Municipio y Provincia realizan controles de Precios Cuidados

A través de las oficinas de Defensa del Consumidor de la Municipalidad y del Gobierno Provincial, se llevan adelante operativos de control y supervisión sobre el programa Precios Cuidados en los supermercados de Concordia. Al respecto, funcionarios municipales y provinciales coordinaron acciones para reforzar los operativos.

La Secretaria de Economía y Hacienda, Mónica Lifschitz, y el responsable de la Oficina de Defensa de Consumidor de Concordia, Pablo Lapiduz, analizaron con el Director de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia, Fernán Poidomani, los operativos que se vienen realizando y avanzaron en nuevos lineamientos de controles que se van a implementar.

«Estamos trabajando en conjunto con diferentes áreas de la Municipalidad reforzando los controles de diferentes programas, para que se cumplan todas las normativas y se respeten los derechos de usuarios y consumidores», comentó la secretaria de Economía y Hacienda de la Municipalidad Mónica Lifschitz. «La Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Coordinación de Gestión, Inspección General, son algunas de las áreas que realizan diferentes controles, y en este caso es un trabajo que las oficinas de Defensa del Consumidor de Concordia y Entre Ríos llevan adelante sobre el programa Precios Cuidados», indicó la funcionaria.

En este sentido, el titular de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad, Pablo Lapiduz, indicó que «el gobierno provincial recibió un lineamiento de control del Gobierno Nacional, e inmediatamente se instrumentó estos lineamientos en cada ciudad, para reforzar los operativos que se vienen llevando adelante. En este caso, los controles los realizan personal municipal y provincial en conjunto».

“Desde provincia estamos articulando el control de las compras con tarjeta de débito, y supervisando que se cumplan con el programa Precios Cuidados», comentó Fernan Poidomani, encargado de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos. En este sentido, indicó que «se coordinó la instrumentación de los reclamos que los vecinos puedan realizar cuando detectan irregularidades, lo que se puede hacer en Defensa del Consumidor de Concordia».

En otro orden, el secretario de Desarrollo Social Amadeo Cresto puso en marcha operativos de relevamiento y control del uso de la Tarjeta Alimentar. «Se brinda orientación a los beneficiarios en el tipo de alimentos recomendados, y junto a Inspección General se realizan controles para garantizar el buen uso de la Tarjeta, que no se apliquen recargos ni que se hagan compras de productos que no están permitidos», dijo Cresto durante uno de los operativos realizados en negocios de la zona noroeste de la ciudad. «Estos controles los realizamos en forma permanente, todos los días en todos los horarios, es para garantizar que no se vulneren los derechos de los beneficiarios, lo que también beneficia a los comerciantes que hacen todo en regla», indicó.