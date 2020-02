Mas de 15 mil personas vivieron la anteultima noche del Carnaval de Concordia

Confirmando la tendencia que se vivió a lo largo de todo el verano, la anteúltima noche del Carnaval de Concordia también estuvo colmada de público en todos los sectores. Alrededor de 15 mil personas vibraron en el Corsódromo Municipal al paso de Imperio, Emperatriz, Ráfaga y Bella Samba. Al igual que en anteriores oportunidades, marcó una diferencia la gran afluencia de espectadores de distintas localidades del país y también de Uruguay.

El Carnaval de Concordia no tiene techo y sigue creciendo consolidándose como uno de los grandes eventos culturales y turísticos no sólo de Concordia, sino de toda la región. Con un sostenido promedio de diez mil espectadores por noche, los dos últimos desfiles, que se realizan en el fin de semana largo por los feriados alusivos a esta fiesta, superaron las expectativas. Las ubicaciones en el Sector VIP se encuentran agotadas desde hace varios días, sólo quedando disponibles entradas para el sector Tribunas.

La espectacularidad de trajes, carros y propuestas que cada Comparsa despliega en la manga, se complementa con la pasión y alegría con la que viven los espectadores cada desfile. Así se ve reflejado en los comentarios de aquellos turistas que por primera vez vinieron a ver el Carnaval de Concordia y quedaron sorprendidos. La gran afluencia de público a lo largo de cada una de las lunas carnestolendas y sobre todo de turistas inclusive de otros países, marcan el rumbo de la máxima fiesta del verano concordiense.

HOMENAJE A MONAJE

Durante esta quinta noche hubo un momento especial. Entre el público estaba presente Carlos Monaje, histórica voz de la Fiesta de los Estudiantes de ECU. Monaje, que actualmente vive en la provincia de Corrientes, vino a Concordia a vivir el Carnaval, y fue sorprendido por la organización que decidió realizarle un reconocimiento a su trayectoria y aporte a las fiestas concordienses.

El intendente Alfredo Francolini, la diputada nacional Mayda Cresto y el coordinador de Fiestas Populares Matías Soto le hicieron entrega en la manga del «Atanasio Bonfiglio» de un reconocimiento especial que fue acompañado por el aplauso de todos los presentes. «Hay una frase hecha que dice, no me lo esperaba, pero es cierto, no me lo esperaba. Siempre que vengo a Concordia recibo muchos afectos, muchas gracias», dijo Monaje, visiblemente emocionado.

Y se refirió al crecimiento del Carnaval de Concordia. «Viste que yo tengo raíces en Corrientes, allá es otra cosa. A mí me gusta más éste estilo. Lo he visto desde hace muchos años, y ha crecido muchísimo. Me gusta el espectáculo, es muy bueno», dijo el locutor.

A su vez, vale señalar que previo al inicio del desfile, se recordó a través de las pantallas a los carnavaleros que se fueron de gira en el último año, y toda la gran familia del Carnaval de Concordia los aplaudió sin distinción de comparsa o colores.

ÚLTIMA NOCHE

Alrededor de 15 mil personas sambaron al ritmo de la fiesta más pasional en el antúltimo desfile. Este lunes 24 de febrero será la despedida de la edición 2020. Cabe señalar que desde hace algunos días se encuentran agotadas las Mesas en el sector VIP para ésta última noche, quedando sólo disponible entradas generales para el sector tribuna, y algunas localidades en el sector Sillas.

Las boleterías del Corsódromo abrirán sus puertas a las 19 hs y el ingreso al predio se habilitará a las 21 hs. Se recomienda a quienes aún no han comprado sus entradas ir temprano al Corsódromo para no perderse nada de esta última gran noche. El orden de desfile será Ráfaga, Imperio, Bella Samba y Emperatriz. Se puede consultar más información en las redes oficiales del Carnaval de Concordia o en el sitio web www.concordiacarnaval.com.ar