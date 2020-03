Denuncian al intendente de Viale por designar 285 empleados en la Municipalidad

A sólo un mes de haber asumido la intendencia -sucediendo la polémica gestión de Uriel Brupbacher- el intendente de Viale, Carlos Weiss (Cambiemos), estrenó su cargo con un festival de contrataciones.

De un plumazo, el jefe comunal contrató a casi el 3 por ciento de la población de la ciudad.

Viale tiene poco más de diez mil habitantes y Weiss contrató a 285 personas que ingresaron al Municipio mediante “contratos de servicios”, incluidos en el mismo decreto.

El dato surge del decreto Nº 002/20 al que accedió NoticiaUno, que lleva la firma de Carlos Weiss y su secretario de Gobierno, Enzo Heft, publicado en el Boletín Oficial el 20 de enero.

Entre los casi 300 beneficiarios de contratos en el Estado figuran ex funcionarios y militantes de Cambiemos, como Martín Bourlot que fue ex secretario de Promoción Social durante la gestión Brupbacher. También el ex diputado nacional de la UCR Jorge Marcelo D’Agostino, actualmente contratado en el Congreso de la Nación como asesor de la senadora nacional del radicalismo, Estela Olalla.

El ex intendente Brupbacher designó como funcionaria política apenas asumió a su esposa, Luciana Vergara, a quien luego nombró en la planta permanente de la Municipalidad luego de un concurso “cerrado” y exprés que armó unos días antes para cubrir ese cargo. Además de darle la categoría máxima del escalafón.

Ante falta de información pública sobre el impacto que tendrán los 285 contratos en las arcas públicas de Viale, fuentes del Concejo Deliberante consultadas afirmaron que las designaciones representan un gasto mensual de alrededor de 4 millones de pesos.

Weiss fue secretario de Gobierno de Uriel Brupbacher que, terminó su gestión envuelta en un hecho de corrupción que investiga la justicia provincial.

El viceintendente de Brupbacher, Luis Pérez, que presidía la Caja de Jubilaciones municipal, y el resto de los funcionarios que integraban el directorio del organismo (entre los cuales se encontraba el actual viceintendente Miguel Heft, por entonces concejal ) están denunciados de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública cuando intentaron -en contra de las advertencias de la Asesoría Contable de la propia Caja de Jubilaciones- comprar un campo con un sobreprecio de 14 millones de pesos. Paralelamente iban a entregar en parte de pago departamentos que el organismo previsional posee en la localidad de Oro Verde a la mitad de lo que costaban según el Consejo de Tasaciones de la Provincia (otro perjuicio de 50 mil dólares), operación que frustró el ex concejal Ángel Landra (PJ) al denunciar el hecho.