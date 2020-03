La Municipalidad clausuro negocios que no estan autorizados a estar abiertos en la emergencia sanitaria

La Dirección de Inspección General de la Municipalidad de Concordia continuó con los operativos de supervisión y notificación sobre las medidas de bioseguridad que los comercios deben respetar en la actual Emergencia Sanitaria y clausuró negocios que se encontraban violando las disposiciones del decreto presidencial.

Marcelo Tessani, director de Inspección General, confirmó que «clausuramos negocios que no están dentro de las extensiones para estar abiertos. Son tiendas de ropa, que no tienen permitido estar abierto. Y se procedió a la clausura». El funcionario señaló que «el intendente Alfredo Francolini está muy preocupado por la falta de toma de conciencia de la población sobre la gravedad de la situación sanitaria que se está viviendo, no sólo en el país sino en todo el mundo. Por eso instruyó a las distintas áreas de la Municipalidad a que cada una haga cumplir las normativas del decreto presidencial y los Protocolos de los Ministerios de Salud de Nación y de Provincia».

«Vamos a ser inflexibles, cualquier negocio que esté abierto y no lo tenga permitido, será clausurado. Hoy está en riesgo la salud pública de toda la población, y cada uno tiene que ser responsable consigo mismo y con todos los demás», expresó Tessani.