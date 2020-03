La Federacion Economica asegura que «el comercio esta en situacion terminal»

“La cuarentena nos está afectando muchísimo. Veníamos de 23 meses con ventas en baja y con esto se produce, en muchos casos, una situación grave, terminal en las empresas”, dijo López al evaluar las consecuencias de la cuarentena por el coronavirus en el sector comercial de Entre Ríos.

El aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional “ha sido fatal. Se venían pidiendo medidas para sobreponerse al cierre de negocios y esto nos lleva a una situación terminal”, remarcó.

El dirigente empresario aseguró que los reclamos ya fueron elevados a las autoridades. “Nos hemos dirigido oportunamente al gobernador de la provincia, Gustavo Bordet y a nivel nacional estamos nucleados en CAME (Cámara argentina de la mediana empresa), desde donde se están solicitando medidas, tanto bancarias como fiscales”, precisó.

“Como debe ser, el Gobierno ha optado por concurrir en auxilio primero de los sectores más desfavorecidos y humildes y, poco a poco, avanzando”, resaltó. Sin embargo, alertó que ahora “estamos muy preocupados porque viene el pago de los sueldos del mes de marzo y, con las persianas cerradas y sin vender y sin cobrar se hace muy difícil”.

Dentro de los reclamos al Gobierno nacional, figura la necesidad de financiamiento para poder hacer frente al pago de salarios y medidas de diferimiento de los plazos de los impuestos nacional.

“Solicitamos, y se nos ha respondido, líneas de créditos a tasas razonables y de fácil acceso para reponer capital de trabajo. Se ha instrumentado a través del Banco Nación una línea de financiamiento específica al 24% anual, pero todavía hay que hacerla operativa en la medida en que el banco abra sus puertas”, comentó.

López recordó que la Feder presentó un documento donde se plasmaban “todas las inquietudes por las que está atravesando el sector. Y la verdad es que no hemos recibido respuestas”.

En ese escrito pidieron modificaciones tributarias a fin de reducir el impacto del impuesto sobre los ingresos brutos de manera directa y, a través de las tarifas de los servicios públicos, también de modo indirecto. Asimismo, ponen el acento en la postergación de la eliminación de la 4035 (que grava la nómina salarial) y en la necesidad de financiamiento.

“Le hemos mandado esa carta al Gobernador, pero no tenemos interlocutor. No tenemos con quién vincularnos. Tenemos un trato cordial con el flamante secretario de Comercio (Fernando Caviglia), que es amigo nuestro, pero puntualmente sobre estos temas no hemos podido hablar”, resaltó.

Ahora en la emergencia, hay que tomar varias medidas, consignó. “Por supuesto, el diferimiento de impuestos porque la actividad ha sido cero en los últimos días. Además, algún auxilio económico para poder hacer frente al pago de sueldos entre el 1 y el 6 de abril”, apuntó en diálogo con APF.

Resaltó el aplazamiento de cortes de los servicios durante los próximos meses que dispuso el Gobierno nacional pero apuntó que con la reapertura del clearing bancario “se generó una cadena de cheques rechazados porque la gente no pudo cubrirlos. El Banco Central se ha comprometido a no contabilizarlos como cheques rechazados; no obstante algunos bancos han informado a sus clientes que por esta razón les ha bajado la calificación para acceder al crédito”, describió.

“Son muchas las medidas para poner en marcha la actividad. La primera es ver hasta cuándo continúa la cuarentena, porque hay informaciones de que es posible que se prolongue”, concluyó.