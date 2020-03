El CGE trabaja en la etapa de evaluacion del primer trimestre

Desde el Consejo General de Educación se informó que se encuentran trabajando en lo que será el modo de evaluación para el trimestre, haciéndose hincapié más en el proceso de aprendizaje que en la acreditación de saberes.

También se detalló que se confeccionaron cuadernillos con actividades para trabajar en las zonas rurales y con dificultad de acceso a internet.

En el marco de una nueva conferencia de prensa virtual realizada desde la Sala de Periodistas de la Casa Gris, funcionarios del gobierno entrerriano brindaron información relacionada con el trabajo que se realiza en diferentes áreas condicionados por la pandemia de coronavirus.

En este sentido, la directora de Información, Evaluación y Planeamiento Educativo, Claudia Azcarate, informó sobre las acciones que se están llevando a cabo en el marco de la segunda etapa del operativo Contenidos en Casa, y otras cuestiones relacionadas al trabajo educativo.

A su turno, el director de Derechos y Programas para la Niñez, Adolescencia y Familia del Copnaf, Gonzalo Penco, se refirió al trabajo articulado que se realizan en los 34 dispositivos de cuidados que alojan a alrededor de 470 niños y adolescentes.

Educación

Azcarate precisó que “el operativo tiene dos ejes. Uno tiene que ver con poner a disposición de los docentes, la familia y la comunidad una serie de contenidos educativos que están en el portal Aprender, y a los que se puede acceder de manera gratuita a través de datos móviles con el celular. Y por otro lado, el dispositivo de acompañamiento a las instituciones educativas que ese está haciendo mediante la producción de documentos y algunos espacios de encuentros virtuales con equipos de supervisión y éstos a su vez con las escuelas”.

«Con los equipos directivos y supervisivos en este momento estamos trabajando fuertemente en la organización del trabajo en el hogar. Hemos recibido diferentes comentarios acerca de la desigualdad con la que están llegando esos materiales y la cantidad de tarea, y en ese sentido nos interesa hacer hincapié en que estamos presentes y sabemos que no es una situación normal, que no estamos haciendo como que no pasa nada y seguimos con la misma cantidad de actividades o de la misma forma que lo hacemos habitualmente en la escuela. La idea es que el proceso educativo no se corte y que la escuela esté presente en los hogares de todos los niños y niñas pero con las características y sabiendo las circunstancias particulares que estamos atravesando», acotó Azcarate.

Más adelante, detalló que están abocados a organizar el trabajo con las escuelas en cuanto a que las actividades lleguen “pero que no se sobrepongan, que no se sobre exija, y a la vez que podamos acompañar a las familias que sabemos no es igual en todos los lugares. No todos los chicos y las chicas tienen las mismas posibilidades en este sentido y no todas las familias tienen los mismos tiempos y los mismos espacios para dedicarle a esta tarea», expresó.

En ese marco, Claudia Azcarate indicó que “estamos trabajando y a partir de las próximas semanas vamos a estar llegando con cuadernillos impresos para la modalidad rural sobre todo, islas, donde todo por ahí el acceso a internet es más complejo por cuestiones técnicas y también a algunas zonas urbanas donde sabemos que es más complejo en este sentido y el acceso a los contenidos que están previstos”.

Además, explicó que se encuentran trabajando en lo que será el modo de evaluación para el trimestre y sostuvo que se está “trabajando en el desarrollo de algunos documentos acerca de la evaluación y de cómo vamos a realizar la evaluación de este primer trimestre que ha tenido características muy particulares” y agregó que también “estamos también comenzando un trabajo con los equipos supervisivos para después ir llegando a las escuelas con estas preocupaciones que un poco están atravesándolas a todas en este momento”.

“Es un trimestre inusual, una situación educativa diferente, y estamos tratando de sostener el derecho a la educación. Se ha hecho un gran trabajo y ahora nos queda repensar la situación en función de un escenario de prolongación de esta situación”, dijo la funcionaria y detalló que el proceso de evaluación se realiza más como parte del proceso de aprendizaje que de acreditación de los saberes.

Trabajo articulado en el Copnaf

Por su parte, el director de Derechos y Programas para la Niñez, Adolescencia y Familia del Copnaf, Gonzalo Penco, indicó que desde el organismo se viene realizando un trabajo articulado entre los directores provinciales, los 18 coordinadores departamentales y los equipos directivos de cada una de los 34 dispositivos de cuidados alternativos o residencias que actualmente alojan alrededor de 470 niños y adolescentes.

«Estamos en continua comunicación, tratando de resolver conjuntamente los inconvenientes que se van presentando que son los esperables. Pero no hemos tenido grandes inconvenientes y hemos podido acercar tranquilidad en esos lugares y a los trabajadores y acompañarlos. Hay personas que cuidan que son población de riesgo, mayores de 60 años o inmunodeprimidos, y hemos podido garantizar la suplencia de esta gente para poder asegurar los cuidados de los niños, niñas y adolescentes», sostuvo Penco.

En lo que respecta a recomendaciones específicas para la infancia en las casas dijo que en este contexto es importante poder diferenciar los tiempos para cada una de las actividades cotidianas. «No todo para los niños es llenarlos de actividades, hay que poder diferenciar entre los días hábiles y de descanso, como el fin de semana. Procurar que también los niños también se aburran y que ellos generen creativamente sus actividades para salir de ese aburrimiento», completó el funcionario del Copnaf.