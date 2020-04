Bordet hablo con el ministro Kulfas para que Egger vuelva a operar

El gobernador Gustavo Bordet reseñó ayer las gestiones para que la planta de Egger en Concordia vuelva a operar y exportar, además de la carga de madera en el puerto de Concepción del Uruguay. “Cuando se toman las medidas necesarias, se pueden conservar las fuentes de empleo y de trabajo de muchos sectores”, sostuvo.

El mandatario indicó que la provincia «está alentando todo lo que es producción y conservación de fuentes de trabajo, siempre y cuando se conserven las medidas y previsiones para cuidar a las personas». En ese marco, se refirió a la batería de medidas que el gobierno provincial activó en el sector maderero y citrícola.

Dijo que desde la provincia se intervino para que la firma maderera Egger en Concordia pueda operar. «El ministro de Producción, Juan José Bahillo, tuvo una intervención decisiva, y yo me comuniqué telefónicamente con el ministro de Desarrollo Productivo de Nación, Matías Kulfas», precisó.

Bordet informó que «se abrió la exportación a Estados Unidos y está operativa. No así hacia Brasil porque hay un tema de tránsito terrestre con los camineros que tienen que ingresar, pero andino y container a Brasil lo que es líneas de molduras, una de las que más mano de obra intensiva genera en la planta, y placas ya está operativa».

Precisó luego que «con las ocho excepciones que se habilitaron, claramente está comprendida la planta. Tengo entendido que están preparando todas las medidas sanitarias para comenzar la producción de la misma».

Dicho esto, mencionó que en el caso de la zafra del citrus se habilitó e indicó que se presentaron ciertos inconvenientes con algunas intendencias que no querían que se transiten los vehículos que trasladaban a los trabajadores. «Hubo que poner patrulleros adelante y atrás para que atraviesen la ciudad y lleguen a destino. A veces no se entiende, y cuesta mucho articular estas cuestiones, pero lo cierto es que el sistema citrícola está funcionando. De esto depende la fuente laboral, y sabemos cómo esto impacta en los departamentos Concordia y Federación», precisó.

Más adelante se refirió al barco que está cargando madera en el puerto de Concepción del Uruguay. «El barco está en Argentina desde un mes y medio recorriendo distintos puertos. Esta carga de madera que ya está en puerto, hace que 150 personas con todas las normas de seguridad puedan hacerlo. La tripulación del barco no toma contacto porque no baja nunca del mismo».

«Cuando se toman las medidas necesarias, se pueden conservar las fuentes de empleo y de trabajo de muchos sectores que si no quedan desamparados porque es su única fuente de ingreso. Es el caso de los cosecheros y estibadores. Incluso tenemos casos de empleos calificados como uno de los tantos operarios de la planta Masisa que está cerrada, y que al no poder exportar no puede pagar su nómina salarial. Son las cosas en la que todos los días se trabaja para resolver estos conflictos puntuales y particulares para que no se corte la actividad económica y a la vez se pueda percibir el salario».

Detalló luego que en el sector privado, «el hecho de tener a las personas en aislamiento social y obligatorio, y paralizada la actividad en su gran parte, generó que muchas empresas pierdan su fuente de ingreso, que se corte la cadena de pago y por ende que dejen de pagar impuestos». Se refirió a las empresas de servicios, como por ejemplo las del sector turístico, y en el caso de hotelería y gastronomía, están cerrados y sin posibilidad de tener movimiento comercial. «El 70 por ciento del comercio hoy está cerrado, si bien hay alguna apertura para el sector industrial, muchas también están sin operar. Solamente la producción agropecuaria, la madera, la industria alimenticia y ahora se amplió un poco más para que no se corte la cadena alimentaria y no haya desabastecimiento», indicó en declaraciones formuladas a radio Oid Mortales de Concordia.

Habló de las empresas que «no pueden cumplir con nómina de salarios al estar cerrado» y dijo que «la amenaza que haya despidos la tenemos hoy latente. En ese sentido, Nación tomó medidas como el crédito que ofrece el Banco Central a la tasa del 24 por ciento. Es un paliativo, y una tasa del 24 por ciento aparece razonable».

Sector público

En tanto, y en relación al sector público, Bordet sostuvo que «la recaudación cayó de manera exponencial y brutal para graficarlo con más contundencia. Nosotros para abril, de acuerdo a lo que se pensaba percibir y que ya estaba por debajo de la inflación. Preveíamos percibir un 35 por ciento, y no hemos recibido ni la mitad. No nos alcanza para cumplir las obligaciones mínimas que las estábamos cumpliendo a duras penas. Estamos hablando del pago de sueldos. La verdad que, además de eso, tenemos que pagar con los sueldos el sistema de salud, cocineras de los comedores escolares que lo hacen para 20 mil chicos, al servicio de Policía que mantiene la seguridad», detalló.

«La situación es muy crítica y está muy claro que si la provincia y, por ende, los municipios que sus ingresos se coparticipan, directamente si no recibimos una ayuda externa del gobierno nacional, será muy difícil poder cumplir con nuestras obligaciones primarias. La situación es muy compleja y requerirá múltiples soluciones para resolver la situación tanto de lo privado como de lo público», concluyó.