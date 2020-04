La CGT respaldo a los bancarios y responsabilizo al Banco Central y la Anses

Luego de lo que sucedió el viernes, día en que comenzaba el cobro del bono de ayuda a jubilados y beneficiarios de asignaciones y las sucursales bancarias de todo el país estuvieron atestadas de personas sin respetar las distancias y desde horas de la madrugada, la seccional Concordia de la Confederación General del Trabajo respaldó públicamente a los bancarios.

Expresó: «Si bien es cierto y patente que es imposible tener todo calculado y previsto ante la repentina aparición de una pandemia, como lo es la del Coronavirus COVID -19, y los efectos de la implantación obligatoria de una Cuarentena, ya que ninguna infraestructura está preparada para situaciones límite y excepcionales, el movimiento obrero organizado en C.G.T. considera injusto, impertinente y denigrante que, ciertos sectores interesados en desprestigiar al sindicalismo obrero, una vieja práctica que se actualiza permanentemente, en este caso a los trabajadores de las entidades bancarias con claras y aviesas intenciones de hacerlos responsables de situaciones organizativas que escapan de sus ámbitos de acción y decisión» y expresan:»con motivo de lo sucedido en los pagos a los jubilados y asignaciones sociales el pasado Viernes 3 de Abril del corriente donde una importante franja de adultos mayores se presentaron a percibir sus haberes con la consecuente exposición y riesgo de su salud».

«La responsabilidad indelegable le corresponde al Banco Central y la Anses. En consecuencia, deben responder de tal situación a las autoridades gubernamentales de la Nación y a la sociedad en su conjunto», aseguran.

Acerca de lo que establece el decreto presidencial y las excepciones laborales, se encargaron de aclarar por qué los bancos no estuvieron trabajando y aprovecharon para mencionar la situación extraordinaria de trabajo durante el fin de semana. «La labor de la actividad de la banca no fue incluida como esencial en el decreto de necesidad y urgencia DNU del gobierno nacional. No es prerrogativa de su sindicato auto incluirse. Los trabajadores bancarios jamás se negaron a trabajar durante la cuarentena. De hecho lo están haciendo de manera remota como la mayoría de los rubros de la producción y el trabajo y cuando fueron convocados por las autoridades competentes para atender presencialmente al público se presentaron con la mejor disposición, actitud y vocación de servicio y lo van hacer Sábados, Domingos y feriados hasta que las autoridades nacionales lo dispongan», explican en la misiva.

«Es inadmisible que en estas difíciles instancias por la que atraviesa la comunidad argentina con la presencia de un patógeno Covid -19 que está haciendo estragos en el mundo, haya sectores concentrados del poder económico y sus ramas colaterales que durante años conspiraron contra el bienestar de los trabajadores activos y pasivos, se valgan de esta desgracia para desprestigiar a los trabajadores empleados bancarios», indicaron.

Por último, remarcó su apoyo al gremio que nuclea a los bancarios. «La Confederación General del Trabajo C.G.T Regional Concordia rechaza enérgicamente esta inmoral y deplorable conducta hacia la comunidad trabajadora que se desempeñan en los organismos bancarios tanto públicos como privados y reafirma su total solidaridad con la organización sindical “La Bancaria” y su Secretario General Sergio Palazzo que ha demostrado en su trayectoria, coherencia, responsabilidad, solidaridad y firme decisión en las acciones institucionales siempre en bien de sus representados dando siempre ejemplo de conducción en el complejo escenario laboral de una argentina sufriente», concluyó.

Fuente: El Entre Ríos CGT