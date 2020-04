Intendentes del departamento coordinan trabajo para disminuir la movilidad social durante la emergencia sanitaria

El intendente Alfredo Francolini y los presidentes municipales de las localidades del Departamento Concordia acuerdan una metodología de trabajo con el objetivo de reducir la movilidad social y disminuir el ingreso constante de personas. Al ser Concordia ciudad cabecera del Departamento, muchos comerciantes vienen a realizar las compras de mercadería de sus negocios. Con la premisa de garantizar el abastecimiento y al mismo tiempo disminuir el movimiento de personas entre las localidades, se coordinó un operativo de trabajo en conjunto entre los distintos Municipios.

«El estricto control que se realiza en el puesto sanitario de la 015 nos permite realizar un monitoreo de todos los concordienses que han viajado al exterior en las últimas semanas. Junto a Cruz Roja se realiza periódicamente el control de salud en los domicilios donde estas personas están realizando la Cuarentena y Aislamiento Preventivo. Esto nos ha permitido, junto a la colaboración y predisposición de cada uno de ellos, extremar el cuidado a ellos y a toda la población», comentó Mauricio Alegre, del área de Gestión Integral de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Social, quien coordina la Sala de Situación de la Emergencia Sanitaria.

«Hasta el momento no tenemos circulación comunitaria de COVID-19 en nuestra ciudad, y el trabajo que se realiza en la ruta A015 es fundamental para poder llevar adelante un monitoreo permanente de la situación», explica el especialista. Por eso, señaló, «el intendente Alfredo Francolini y los intendentes de la región acordaron la importancia de reducir la movilidad entre las ciudades, que sólo ingresen y egresen de cada localidad las personas que realmente tengan un motivo justificado».

«Cada vecino debe realizar sus compras en los negocios de proximidad, es decir aquellos que están más cerca de su domicilio. Esa es la medida que impulsa el presidente Alberto Fernández», dijo Alegre. Y para garantizar que no haya desabastecimiento de mercaderías, los comerciantes de las localidades vecinas -que no tienen autorizado el libre tránsito en Concordia- deben realizar las compras en sus proveedores vía telefónica. Luego, «cada Municipio envía un único camión o camioneta, según cada caso, para el retiro de las mercaderías. Eso acordaron los Intendentes, y contribuye a disminuir muchísimo el ingreso y egreso de personas. Es una medida que beneficia no sólo a Concordia, sino también a los operativos de prevención que se están realizando en cada una de las localidades vecinas», resaltó.

A su vez, desde el Municipio informaron que el jefe comunal avanzó en conversaciones con las empresas distribuidoras de Concordia para que realicen abastecimiento a los comercios de las localidades del Departamento, garantizando la visita periódica mientras dure la Emergencia Sanitaria.

Al momento de realizar un balance sobre el estado de situación, Alegre señaló que «el sistema de Salud Pública, con el hospital Masvernat a la cabeza, se está preparando para distintos escenarios. Entre Municipio y Provincia se coordinan acciones y recursos para brindar atención a todos los potenciales pacientes infestados que se produzcan. El objetivo hoy es reducir al mínimo la posibilidad de contagios, lo que comúnmente se dice como aplanar la curva».

«Hoy no tenemos circulación comunitaria de coronavirus, al no tenerlo esto nos permite si realizamos un estricto control de las personas que ingresan a la ciudad, tener una situación bastante controlada. Para que cuando se produzcan casos positivos poder actuar rápidamente, evitar su propagación, y brindarle al paciente la atención que necesite», consideró.

«En situaciones de emergencia ante pandemias como en este caso, no se pueden asegurar proyecciones a largo plazo. Es importante ir día a día trabajando y actuar en forma coordinada, como se viene haciendo. Hoy tenemos un escenario relativamente favorable en nuestra región en lo que se refiere al factor epidemiológico. Las medidas que se están tomando buscan que continúe este escenario. No podemos flexibilizar los controles y la prevención», sostuvo. «Este acuerdo al que arribaron los Intendentes del Departamento busca reforzar estas acciones», ejemplificó el especialista. «Es fundamental que cada vecino sea responsable y consciente cumpliendo con el Distanciamiento Social, los Protocolos de los Ministerios de Salud de Nación y Provincia, y el Aislamiento Social Preventivo», concluyó.