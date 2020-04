Barzoza destaco que las ambulancias pueden ingresar por el acceso sur

El secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza, destacó que “las ambulancias, en caso de emergencia, tienen un acceso directo vigilado por la zona sur. Eso el intendente de Estancia Grande lo sabe. Puede ingresar por el acceso controlado en la Y Griega, lo que no podemos permitir es el libre tránsito de cualquier vehículo”, sostuvo.

“Con otros Municipios estamos avanzando en coordinar distintas mejoras en el puesto de control, pero no podemos liberar un ingreso y que no haya control», reiteró. “Continuaremos con el estricto control en la 015, y no permitiremos el ingreso de personas que no puedan justificar su circulación o que no quieran acceder a los controles sanitarios, esto es por el bien de todos, eso es lo que hay que entender», concluyó.

“Con la mayoría de los Intendentes del Departamento se está trabajando en forma coordinada para garantizar la salud de todos. Pero con estas acciones pareciera que no le interesa realmente el problema, sino obtener un titular en los diarios”, criticó.

La Municipalidad de Estancia Grande habría enviado una Carta Documento a la Municipalidad de Concordia para que libere los accesos a la ciudad. “Aún no llegó ninguna Carta Documento”, dijo Barboza. “Eso es lo que nos preocupa, no queremos creer que hay más interés en que salga en los medios a que se solucione el problema”, observó.

“Todos estamos muy preocupados y trabajando permanentemente para encontrar las soluciones a los distintos problemas que se van presentando en este estado de excepción por la pandemia de coronavirus, pero realizar declaraciones así a la prensa no ayudan”, subrayó el secretario de Coordinación de Gestión.

“Los controles estrictos que estamos realizando no son caprichosos. Como tampoco es caprichosa la decisión del Presidente de la Nación de establecer la Cuarentena Preventiva Obligatoria. La decisión que tomó el intendente Alfredo Francolini de reorganizar todo el ingreso por la 015, es para garantizar el cuidado de la salud de toda la población», subrayó el titular de la cartera de Gobierno.