Gremio judicial considero que “no estan dadas las condiciones” para volver a trabajar

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) expresó su “absoluto rechazo a las manifestaciones del Colegio de Abogados y el retorno al receso con las características del dispuesto a partir del 16 de marzo, luego de que finalice esta semana”.

El sindicato que agrupa a los trabajadores judiciales de la provincia rechazó cualquier intento por volver a las actividades mientras dura la cuarentena obligatoria que dispuso el gobierno nacional y que tiene, según dijeron, el acompañamiento con medidas similares dispuestas desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“El gremio expresa que no están dadas las condiciones”, resumió Alcides Zilloni de la Delegación Concordia de AJER. “Amén a la dispuesto por el presidente de la Nación Alberto Fernández, también la Corte Suprema dispuso la extensión de la feria extraordinaria. Los inhábiles, digamos. Sin embargo, el Poder Judicial de Entre Ríos dispuso volver al trabajo a puertas cerradas por esta semana”, comentó ante la consulta de El Entre Ríos.

Recordó que, a través de una resolución, el STJ dispuso que desde este lunes 13 de abril se volvió a trabajar con la particularidad de hacerlo a puertas cerradas. “Durante esta semana lo hacemos así para ver las condiciones en que están los distintos organismos en cuanto a disponibilidad de los medios para proteger la salud de los justiciables ya sea abogados, policías y gente en general que tiene que concurrir al edificio”, detalló el gremialista.

Lo que pasó en las jurisdicciones

Detalló que, en el caso de Concordia, “transita mucha gente, en los edificios. En uno están los organismos de Civil, Laboral y el Juzgado de Paz y, en el otro, están los Juzgados de Familia y Penal. En el edificio de calle Mitre 28 eran más de 50 personas circulando esta mañana, mientras que en Mitre 133 hubo menor cantidad de gente, pero muy variada. Se trabajó a puertas cerradas pero igual la gente concurre y esto es inevitable”, aseguró.

Mencionó, además, que en otras jurisdicciones de la provincia “los magistrados no han entendido lo dispuesto por el STJ y han trabajado a puertas abiertas, con ingreso del público, sin restricciones”. Por esa razón, afirmó que el gremio realizó un reclamo y posterior denuncia ante el Superior por lo que, finalmente, “han llamado a esas jurisdicciones ordenándoles el inmediato cierre de las puertas de los edificios”.

En una carta enviada al presidente del Superior Tribunal, Martín Carbonell, según Zilloni, “se hizo saber que esta semana se acataba la orden dispuesta por el STJ pero que se oponen a la posibilidad de que, desde la próxima, se abran las puertas para un trabajo normal”.

Aclaró que los trámites urgentes “nunca se dejaron de hacer” y mencionó medidas tales como las de coerción, inhibitorias y de violencia de género.

“Otra cosa que se complicó bastante es que no hay movimiento de papeles. Todo lo que se presenta se hace de manera digital, los envían por correo y las resoluciones también. AJER ha solicitado que los notificadores no trabajen, que no presten servicios por el riesgo que corren así que las notificaciones se hacen por medio de la Policía pero en forma digital, sin traspasos de papel”, mencionó y cerró diciendo: “A duras penas nos salen las cosas. Tratamos siempre de poner la mejor voluntad y de que las cosas salgan como deben”.

