Francolini pidio a Bordet que se habiliten todas las actividades comerciales

El intendente Alfredo Francolini pidió al gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, que se permitan las actividades comerciales en la ciudad con los debidos protocolos sanitarios para evitar cualquier posibilidad de circulación viral. Se preguntó “qué sentido tiene que estén todos los negocios cerrados si estamos habilitando la recreación”.



En declaraciones a diario NOTICIAS, Francolini aseguró que “me parece prioritario pensar en esto, porque afecta en dos sentidos: por un lado relacionado a la salud, en la parte mental, porque la gente que no trabaja que no sabe cómo va a pagar sus deudas, que no puede pagar alquileres, hasta se siente deprimida; y por otro lado la parte económica, que aunque no la resuelva del todo va a estar trabajando para ello”.

Amplió que “lo que yo le pido al gobernador, de modo general, es que se habiliten todos los negocios de los diferentes rubros que hay en Concordia, todos”.

Adelantó que “si a mi habilitan a que yo decida, lo habilito en 24 horas. Le pido un protocolo al Centro de Comercio para garantizar las condiciones sanitarias y evitar cualquier posibilidad de circulación del virus”.

Comparó con que “así como se habilitó con la Cámara de Corredores Inmobiliarios que presentaron su protocolo, que se lo aprobamos ayer (lunes) y ya están trabajando. En el protocolo establecen las medidas sanitarias a implementar, los horarios y modalidades de trabajo, las restricciones a la cantidad de gente en las oficinas, entre otros aspectos”. Precisó que se hizo a través de la Resolución 2196/2020, que se enmarca en las llamadas profesiones liberales que ya están aprobadas.

Aclaró que “cada una de las actividades a habilitarse debe plantear su propio protocolo y el Comité de Emergencia tiene que dar el visto bueno” y remarcó: “Si el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dice que está la posibilidad de reactivar las salidas recreativas, cómo no vamos a dar permiso a la gente para que vaya a comprar. Si ya le dimos permiso para que vaya a las grandes cadenas de supermercados, cómo no se lo vamos a dar para que vaya a comprar al centro. Pero además: actividades recreativas sí y que vaya a trabajar no, hay algo que no me cierra, aunque sea del presidente de la Nación. Por otra parte cuando se autoriza a comprar en un hipermercado, se autoriza a comprar productos que no le estamos autorizando vender a nuestros comerciantes locales y encima estamos autorizando la concentración masiva de gente, aunque se guarde la distancia”.

Advirtió que “con esto no quiero decir que se prohíba salir a recrearse. Lo que digo es que si aprobamos salir a recrearse, aprobemos esto también. Que puede ser indistintamente o todo junto”. Recordó que la aprobación de las actividades recreativas todavía está sin definición.