La Municipalidad desdoblo el pago de sueldos de abril

El intendente Alfredo Francolini contó que, como preveían, el pago de haberes a los empleados municipales debió hacerse por tandas. Según informó, la mayoría cobró en término, pero los funcionarios están esperando aún.



En diálogo con La Quinta Pata (Oid Mortales radio), Francolini indicó: “Es la primera vez en mucho tiempo que la Municipalidad desdobla los sueldos. A los empleados se les pagó a todos al día, el último día hábil del mes como fue siempre, cobraron el 30. Los funcionarios aún no cobramos, pero lo haremos en estos días”.

Acerca de las razones por las que debieron pagar por partes, el intendente de Concordia explicó: “Al depender mucho de los ingresos de los impuestos, afecta que caiga la recaudación. La Municipalidad este mes recaudó menos del 50% de sus ingresos, por eso hicimos ese desdoblamiento” y advirtió: “Seguramente mayo será peor, porque la recaudación de abril se obtuvo de lo que se trabajó en marzo, mes en el que hubo algunos días de actividad, pero mayo será muy inferior porque hablamos de la recaudación de abril, un mes en el que los comercios no abrieron, salvo los de primera necesidad, entonces se va a resentir mucho más y eso es lo que estamos evaluando, analizaremos cómo vamos y tratamos de ver cuál será la situación real. Sabemos que será un mes muy difícil no solo para Concordia, sino también para la provincia y el gobierno nacional”.

Reapertura de comercios

Luego de que este lunes el gobernador delegara a los municipios la decisión de abrir los pequeños comercios y oficios, Concordia emitió un decreto con las consideraciones y protocolos.

Sobre la reapertura, Francolini detalló: “Lo que hemos logrado tiene que ser positivo y ser cuidado por todos con mucha responsabilidad y conciencia social. Es un paso adelante y no queremos que por no respetar se tenga que retrotraer”.

“El cerramiento total tuvo varias consecuencias, entre ellas la situación económica desesperante de varios comerciantes, pero también de salud porque muchos de ellos estaban deprimidos por lo que estaban viviendo. No podían cumplir con sus obligaciones, pagar sueldos, alquileres y eso era perjudicial para la salud, entonces había que tener en cuenta esas cosas, por eso le decíamos al gobernador que podíamos ir abriendo de a poco con un protocolo, empezamos a trabajar con la gente del Centro de Comercio y coordinamos el modo de trabajar para que se dé todo con el mayor cuidado posible”, puntualizó, en diálogo con la emisora de El Entre Ríos.

En Concordia venían pidiendo la apertura gradual de los comercios, pero hasta el momento no habían obtenido respuesta positiva. El momento llegó luego del permiso a nivel provincial y desde la capital del citrus encuentran una explicación a la situación. “Se da ahora porque los gobiernos provinciales necesitaban el decreto nacional que los habilite a hacerse responsables, pero también el gobernador trabajó con el comité de emergencia de la provincia y luego decidió facultarnos a los municipios. En Concordia ya teníamos el protocolo hecho en conjunto, así que ni bien recibimos la autorización de la provincia detallamos bien los protocolos e hicimos nuestro decreto local para poder llevar a cabo la apertura de los comercios”, aseguró Francolini y especificó: “Nosotros vamos a tener un estricto control para que los comerciantes cumplan con cada punto del decreto y que lo hagan cumplir a sus clientes. La gente debe entender que esto no quiere decir que puedan salir a pasear con toda la familia, que no se trata de salidas recreativas, sino que deben cumplir con las normas y salir a comprar lo que necesitan solamente y de a una persona por grupo familiar”.

Acerca de las prohibiciones, comentó: “No puede haber actividades sociales, culturales, religiosas o deportivas. Los centros comerciales no están habilitados, en Concordia hay dos y esos no abren. Los cines, teatros, bares, gimnasios, bibliotecas y demás locales no pueden abrir sus puertas, y la gente tampoco debe ir a los parques, plazas y espacios abiertos de paseo. Y para quienes abren, tal como dice el decreto, si no se cumple con lo que se establece allí habrá sanciones, dependiendo de la falta en la que incurran podría haber incluso clausuras”.

CONTROL Y PREPARACIÓN

Al igual que otras ciudades de la provincia y del país, Concordia cuenta con centros adaptados para la recepción de pacientes con coronavirus. La clínica del deportista se convirtió en una gran sala con camas listas para las personas que se contagien y presenten síntomas leves.

“Esperamos no usar estos lugares que hemos preparado, pero en el caso de que hubiera contagios tenemos que estar listos. Necesitábamos tener espacios para poder llevar a personas que pudieran tener el virus con síntomas leves y no pudieran estar en sus casas cumpliendo con el aislamiento, sabemos que podría haber personas internadas en el hospital, pero aquellos que no presenten mayor deterioro y necesiten aislarse deben tener un lugar al que acudir”, aseguró el intendente.

Los controles también forman parte del día a día en la ciudad y en ese punto la rigurosidad será la misma. “Es importante que tengamos en cuenta que debemos seguir controlando para tener un balance de la situación sanitaria. Algunas personas se quejan porque tenemos un solo ingreso, pero allí hacemos un control riguroso. En Gualeguaychú una persona fue a comprar mercadería en zona de circulación del virus, volvió y generó un contagio, acá controlamos el ingreso y exigimos que se cumpla con los días de aislamiento. Sé que a veces se toman a mal las medidas de este tipo, pero la gente tiene que saber que si lo hacemos es por algo y que preferimos ser así de rigurosos y conservar la metodología que venimos teniendo a que empiece a haber contagios masivos”, expresó.

Por último, Francolini advirtió que siguen ingresando personas que estaban fuera de la ciudad y por eso insistió en el cuidado de cada uno. “Hay muchos ingresos, desde el 27 de abril al 2 de mayo vinieron 417 personas desde ciudades con máxima circulación del virus en Argentina, Buenos Aires, Chacho, Santa Fe, y desde el sur. También llegaron personas de Uruguay, Francia, España, México y Ecuador. Por eso insistimos con que cada uno tiene que seguir cuidándose y nosotros vamos a insistir con los controles de cada caso de persona que volvió de viaje así cuidamos a los ciudadanos”, concluyó.