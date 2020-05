Nueva fase de la cuarentena: la Municipalidad remarco la importancia de extremar medidas preventivas

«La responsabilidad social individual es fundamental», sostuvo Mauro García, secretario de Salud de la Municipalidad, ante el inicio de una nueva fase del plan de contingencia sobre coronavirus, en la que se exceptúa permitiendo funcionar a distintos comercios y oficios. García se refirió a las medidas de prevención y sostuvo que «hoy estamos preparados, si se produce un caso no nos toma de sorpresa. Se ha fortalecido el sistema de salud y la campaña de concientización».



«Que se avance en la habilitación de distintos comercios es algo muy importante, es una gran decisión que tomó el Intendente. Ahora viene nuestra parte, la de cada ciudadano, la parte de la responsabilidad social. Que es algo en lo que hemos trabajado durante todo este tiempo, para que la gente tome conciencia de lo que significa esta pandemia a nivel mundial, de las distintas medidas de protección y prevención, de la importancia de tener ciertos hábitos en forma personal», indicó el Dr. Mauro García.

«Desde el área de Salud de la Municipalidad lo que le pedimos a los comerciantes y a los vecinos, que sean muy estrictos y cumplan las normas y medidas que se dispusieron, tanto a los responsables de los negocios como a las personas que van a hacer compras. Es importante que no haya paseos, que no vayan familias enteras a comprar, que quien salga a la calle use tapaboca, y que en cada comercio haya medidas de desinfección, es fundamental», sostuvo el titular de la cartera sanitaria.

«El Intendente fue claro al anunciarlo, esto es una prueba. Si en los próximos días la condición epidemiológica cambia, si no se cumplen las medidas de prevención, si se presentan algunos focos en la ciudad o es reiterada la aparición de casos, se evaluará y de ser necesario se volverá para atrás con la medida», resaltó el Secretario de Salud.

MANTENER CONTROLADA LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CONCORDIA

García señaló que «dada la situación en el país, indefectiblemente en algún momento podemos llegar a tener más casos positivos en la ciudad. En los últimos días ingresaron personas con domicilio en nuestra ciudad que han estado en zonas con circulación activa. Por eso es importante el control estricto en el ingreso por la 015, lo que permite el monitoreo permanente a cada persona que regresa y realiza la cuarentena, para ver su evolución. Y además, que cada uno sea consciente y responsable de cumplir las medidas de prevención», reiteró.

«Luego de todo el trabajo que venimos realizando, si se produce algún caso no nos va a tomar de sorpresa. Estamos preparados, y las personas ya saben cuáles son las medidas de prevención. Eso es importante. Y es lo que se ha hecho en este tiempo, fortalecer el sistema de salud pública y fortalecer la campaña de concientización y de educación», concluyó.