Nueva fase: que actividades estan habilitadas y cuales no

El gabinete del gobierno local analiza el efecto que tuvo la primera semana de exenciones en diferentes actividades, y evalúa las medidas a implementar para preservar la salud pública en este contexto de pandemia mundial. «El intendente Alfredo Francolini mantiene un diálogo permanente con el Gobernador Gustavo Bordet y con el Comité de Emergencia Sanitaria, como así también con los representantes de las actividades comerciales, evaluando lo que ha ocurrido en esta primera semana y cuáles son los siguientes pasos a seguir, de acuerdo al anuncio realizado por el Presidente de la Nación», señaló el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza.

«En la primera semana que la Municipalidad tuvo la potestad para permitir la actividad de ciertos rubros, tenemos un saldo positivo. En general se registró un buen cumplimiento de las medidas de prevención, tanto de comercios como de clientes, pero también se detectaron varias infracciones a los protocolos, que luego de ser notificados y labradas las actas, el Juzgado de Faltas determinó la clausura de algunos comercios», señaló Barboza.

TRABAJO ARTICULADO MUNICIPIO – INSTITUCIONES

«Las excepciones que se dieron surgieron del diálogo y del trabajo en conjunto con el Centro de Industria y Comercio, el Sindicato de Empleados de Comercio, la Federación de Peluqueros, el Colegio de Psicólogos, con las agencias de quiniela, entre otros, con quienes nos fuimos reuniendo, ellos presentaron un Protocolo que fue revisado por las autoridades sanitarias, se hicieron correcciones y se procedió a otorgar el permiso», recordó el funcionario.

No obstante, Barboza señaló que «el Presidente de la Nación otorgó a las Provincias la tutela para habilitar ciertos rubros comerciales y se reservó la disposición final de una serie de actividades que no están permitidas. Luego, la Provincia otorgó esta decisión de habilitación a los Municipios, lo que sucedió la semana pasada. Esto nos permitió avanzar mucho porque ya teníamos Protocolos elaborados y consensos con distintos sectores, el propio Intendente venía pidiendo hace varias semanas que se otorgue a las Municipalidades este rol, lo que finalmente ocurrió».

MÁS CONTROLES Y NUEVOS PROTOCOLOS

Consultado sobre cuáles serían los siguientes pasos, Barboza indicó que «en el inicio de esta semana vamos a reforzar los operativos de control. Lamentablemente hay algunas personas que no quieren entender la gravedad de la situación y no respetan las medidas de prevención. En este sentido vamos a ser inflexibles, se notificará y se labrarán las actas y se aplicarán las multas o la clausura si corresponde. No se puede jugar con la salud pública, y no podemos tirar por la borda todo el esfuerzo de miles de concordienses durante todo este tiempo, debemos ser responsables y tener conciencia ciudadana», subrayó.

El titular de la cartera de gobierno del municipio indicó que «seguimos permanentemente evaluando si se pueden realizar o no nuevas excepciones. El Intendente analiza cada caso puntual en detalle con las autoridades sanitarias», dijo. Y recordó que «algunas actividades como espectáculos públicos, hoteles, restaurantes, gimnasios, entre otras, están fuera de la órbita del Municipio. Están expresamente prohibidas por el Decreto Nacional. Lo que no significa que no hagamos nada, el Municipio mantiene un diálogo permanente, por ejemplo con la Asociación Hotelera Gastronómica y con Actitur, analizando todas las posibilidades para este sector que es uno de los más afectados. Y acompañamos las gestiones que realizan ante el Gobierno Provincial o Nacional».

«El Intendente ya lo ha dicho públicamente, es importante que las distintas asociaciones y representantes de las diversas actividades elaboren el Protocolo adaptado a su rubro», expresó. «Esto no significa que se dé el permiso inmediatamente. Pero sí nos permite realizar las gestiones ante Provincia o Nación», aclaró.

Dado que «Concordia tiene una situación particular: no hemos tenido nuevos casos positivos, tenemos un estricto control en el ingreso en la 015, y hay un claro trabajo articulado entre el Estado Municipal y las instituciones que representan al sector comercial y económico», el Secretario de Coordinación de Gestión no descarta que «siempre priorizando el cuidado de la salud y de acuerdo a las determinaciones que tome el Gobierno Provincial, se puedan analizar en las próximas semanas o días nuevas excepciones o permisos especiales».