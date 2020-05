Intendente de Estancia Grande aseguro que «no apoyo un corte de ruta en la 015″

«Nosotros fuimos por todos los medios legales, no pudimos solucionar el tema pero apoyar un corte de ruta no me parece correcto» afirmo Javier Goldin Intendente de Estancia Grande.



El pasado martes vecinos de la zona sur de Concordia se movilizaron y concentraron en la Ruta provincial 22, en el lugar donde el Municipio colocó vallas que impiden el ingreso a la ciudad desde la Ruta Nacional 14, para exigir a las autoridades la reapertura de ese ingreso a la ciudad y que de no ser escuchados intentarían recrudecer la protesta realizando un corte en la 015 ante esto el Intendente Goldin manifestó su desacuerdo afirmando «no apoyamos el corte de ruta».