Realizaron operativo en la Municipalidad en busca de documentacion vinculada a la causa de la ex concejal allanada

Fuentes de Tribunales confirmaron que este miércoles hubo un procedimiento en la Municipalidad de Concordia, a fin de recabar información vinculada a la causa que investiga a la ex concejal y ex secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Deporte, Julia Sáenz, y a su marido, Carlos Gómez, también ex funcionario municipal.



En la causa, hay una serie de medidas probatorias ordenadas, con pedidos de informes a distintos organismos provinciales y a la Municipalidad. A su vez, este miércoles, se concurrió al edificio municipal a pedir la entrega inmediata «para evitar cualquier suspicacia con esa documentación que se necesitaba», revelaron.

Al parecer, habría una ampliación de los hechos a investigar, aunque por el momento no hubo ninguna imputación, por lo que las personas vinculadas a la causa mantienen el carácter de investigados.

El procedimiento se llevó a cabo en el área de Contaduría y contó con la presencia de la Fiscal Auxiliar Daniela Montangie y la Delegada Judicial Agustina Sole, a quienes se les entregó toda la documentación solicitada.

Julia Sáenz y Carlos Gómez fueron denunciados en la Justicia luego de que se viralizara un audio en el que Gómez, en sus funciones de empleado municipal, propone a un contratado una quita del 40% de sus haberes a cambio del trabajo.

“La denuncia es prácticamente ese audio que se ha viralizado, no sé si la hizo la misma persona que se escucha ahí, pero la realizó una persona de apellido Rumite que denuncia que desde el año 2016 tiene un plan, que al principio le retenían el 10% de aportes, que luego lo elevaron al 30% y ahora le pedían el 40%” y mencionó: “Él firmaba como si asistía al trabajo pero no iba, porque incluso trabajaba en otro lugar, en empaques de la fruta, incurría en delito”, había expresado su abogado defensor, al momento de hacerse pública la denuncia.

Fuente: www.elentreríos.com