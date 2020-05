Francolini advirtio sobre “un descontrol” en Concordia y dijo que podrian prohibirse las salidas recreativas

El intendente de Concordia, Alfredo Francolini, fue tajante al asegurar este viernes “que hicimos una autorización para las salidas recreativas a 500 metros y la verdad es que la gente no lo está tomando como debiera”.



En declaraciones radiales, el jefe comunal alertó que “si no podemos corregir este tema para este fin de semana, no sé si no volvemos para atrás con esa medida”.

Descontrol

“Hoy (viernes) fue un descontrol y ayer jueves también, la gente se nos enoja cuando le decimos que a la plaza no puede ir, que los chicos no pueden usar los juegos, que eso es una fuente de contagio”, argumentó el mandatario. Citando que, además, se pudo ver “gente toda junta, otra vez sin usar barbijos y no nos estamos cuidando”.

“Esto lo habíamos dicho con el Comité de Emergencia Sanitaria porque vemos que no se está tomando las cosas con seriedad”, agregó.

Con todo, Francolini deslizó la alta probabilidad de que las salidas recreativas queden sin efecto y es algo “que seguramente lo vamos a evaluar con todo el sector Salud, buscando el bien de la población”.

“Si se puede controlar, si la gente respeta, si todos colaboramos – no solamente el intendente o las fuerzas de Seguridad – continuamos; sino volveremos atrás”, insistió.

Fuente: Nada que Perder – LT 15