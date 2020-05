Noventa argentinos participaron de la cosecha en el Uruguay

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, el ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte, en una recorrida por el litoral norte uruguayo, reconoció que las fronteras “no están cerradas del todo”.



El funcionario aclaró que la actividad prioritaria se mantiene “y por lo tanto hay circulación de personas, que con la debida autorización lo han hecho”. “Habilité alrededor de 90 productores argentinos que han venido a la cosecha de verano y atravesaron el puente y ahora estamos reglamentando para la siembra de cultivos de invierno”, dijo el secretario de Estado.

“En estos momentos estamos tramitando el permiso a 140 rabinos que vendrán desde Israel a efectuar el rito Kosher”, agregó, y recordó los 250 esquiladores que partieron a la esquila en España. Y puntualizó que hay otros (muchos de ellos de Salto, la ciudad vecina a Concordia), que “están volviendo de Estados Unidos, quienes estuvieron en la esquila en Idaho y estarán en Uruguay en los primeros días de junio”.

El ministro del vecino país volvió a enfatizar que “las fronteras están cerradas pero no tanto. Ni que hablar de materiales, trabajándose a nivel de Mercosur con todos los ministerios de Economía para asegurarse el tránsito de mercancía que es fundamental”. Consideró fundamentales las raciones para animales que se traen desde Argentina. “Se tuvo que trabajar en el protocolo de los choferes, porque son los que pueden traer la enfermedad”, dijo Uriarte.

Este viernes el ministro va a estar en Bella Unión, en donde se largó la zafra de la caña de azúcar. “Hay 1.500 trabajadores, con más de 300 trabajadores que todos los años vienen desde Brasil”, acotó. Entiende que pueden ser “fuentes peligrosas para el coronavirus, en un país que ha andado tan bien, y que debemos cuidarnos que no nos entre por la frontera”.

El funcionario se presentó a conocer el personal que trabaja en el paso de frontera Paysandú – Colón. Allí manifestó que “las perillas que maneja el presidente de la República se van a ir aflojando de a poco, pero probablemente la reanudación de la actividad en la frontera será de lo último. En una pandemia virósica como estamos viviendo, mientras haya un caso y no permanezcamos por lo menos un tiempo prudencial para que no aparezca otro, no se puede ni pensar en abrir las fronteras”.