Cafesg licito la obra de red de agua potable para La Criolla

Se conocieron las ofertas para la licitación de red de agua potable que beneficiara a los vecinos de La Criolla, esta obra se encuentra enmarcada dentro del Plan General de Saneamiento de las localidades del departamento Concordia.



El objetivo del proyecto radica en ampliar la red de distribución de agua potable de dicha localidad. Se presentaron cuatro oferentes y el plazo es de 60 días de ejecución. Se destinarán $ 1.335.609 (Pesos Un Millón Trescientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Nueve).

Al respecto el vocal de CAFESG Eduardo Mozetic señalo “Es la tercera licitación que se realiza esta semana, en este caso es un tendido de agua potable para unos terrenos que dono el municipio de La Criolla para que se haga autoconstrucción de viviendas, venimos trabajando muy fuerte con esta localidad que hemos recorrido hace un tiempo y quedamos muy contentos, es un municipio que está trabajando muy bien y de esta forma nosotros colaboramos para que estos terrenos puedan contar con todos los servicios y lograr el objetivo que es beneficiar a los ciudadanos del lugar”.

Por su parte el secretario de gobierno de La Criolla, Antonio Panozzo se mostró muy gratificado y valoro “con la situación que se está viviendo hoy que nos salga una obra de esta magnitud para nosotros es muy importante, la población está esperando ansiosa los terrenos y para ello necesitábamos contar con todos los servicios”.

“En los municipios chicos por ahí no tenemos la infraestructura que tiene Concordia, a nosotros CAFESG nos beneficia mucho porque nos arma los proyectos, cuenta con ingenieros que nosotros no tenemos y CAFESG no solamente colabora con eso sino también nos ayuda con otros proyectos que presentamos a nivel provincia o nación, la verdad estamos muy agradecidos”, concluyo Panozzo.

A si mismo Marcelo López, vocal de CAFESG celebro el trabajo en conjunto “como directorio nos hemos fijado la meta de trabajar juntos, esta es una obra que fue solicitada hace un tiempo, estamos contentos que pusimos en funcionamiento, ya con el directorio completo de CAFESG, esta serie de obras y licitaciones que vamos a continuar la semana que viene”, finalizo el vocal por la minoría López.

También participaron de la apertura de la licitación, la vice intendenta de La Criolla, Silvia González, el vocal de CAFESG Eduardo Asueta y el coordinador de control de proyectos del organismo provincial Gustavo Larenze.