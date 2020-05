Siguen vigente en la provincia los permisos de circulacion para actividades esenciales

Los certificados de circulación para actividades esenciales, cuidado de familiares enfermos y situaciones de urgencia siguen vigentes en la provincia de Entre Ríos.



“Al igual que los certificados nacionales, sigue vigente la aplicación Cuidar por la cual los entrerrianos que tengan este certificado deben informar si presentan algún tipo de sintomatología Covid», detalló la secretaría de Modernización, Lucrecia Escandón.

En el marco de la conferencia diaria que ofrece el gobierno provincial sobre la situación epidemiológica y las acciones que se llevan adelante en Entre Ríos, la secretaria de Modernización se refirió al reempadronamiento de permisos de circulación para actividades esenciales.

“Los certificados nacionales de circulación para actividades esenciales, cuidado de familiares enfermos y situaciones de urgencia siguen vigentes como así también la aplicación Cuidar por la cual cada uno de los entrerrianos que tengan este certificado nacional deben ir dando cuenta acerca si presentan algún tipo de sintomatología Covid», detalló. No será así para las personas que se movilizan entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires.

Brindó también detalles del operativo Regreso a Casa que ya entra en su cuarta semana de implementación y al que definió como un trabajo articulado entre Nación, provincia y municipios. Escandón recordó que el gobierno entrerriano lleva el registro y Nación emite la certificación, e indicó que de las 2.700 solicitudes recibidas, ya está el 100 por ciento procesada la información y 1700 obtuvieron el certificado.

«Al momento, se recibieron 2.700 solicitudes y se tiene el 100 por ciento de la información procesada. Son 1.700 solicitudes las que obtuvieron ya certificados aprobados por Nación para regresar a su domicilio habitual. De esas 1.700, el 70 por ciento son entrerrianos que pudieron volver a su provincia, y el 30 por ciento tiene que ver con solicitudes de movilidad entre ciudades dentro de la propia provincia», detalló.

“Es importante destacar que es una condición sine qua non el consignar un vehículo particular”, sostuvo Escandón tras informar que “de las 2.700 solicitudes recibidas, el 20 por ciento no ha consignado patente que es una de las condiciones fundamentales para poder recibir este certificado”.

En ese sentido, alertó que “las empresas de transporte vinculadas con colectivos, combis o sistemas de traffics, no están considerado como vehículo particular. Solamente está consignado como vehículo particular por el Ministerio de Transporte de la Nación remis o taxi, y los cuales pueden ser consignados para recibir el certificado nacional”, remarcó.