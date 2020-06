El Sindicato de Trabajadores Empleados Municipales avala la creacion de la coordinación de operativos e inspecciones

Desde el Sindicato de Trabajadores Empleados Municipales (STEM) desmentimos formar parte de un reclamo presentado por otras organizaciones gremiales del municipio respecto a la creación de la Coordinación de Operativos Conjuntos de Inspecciones Municipales.

No estamos de acuerdo con lo planteado por otros gremios. En principio porque parte de una apreciación equivocada. La puesta en marcha de dicha coordinación no implica mayores gastos en materia de sueldos (dato verificable en la misma norma que dispone su creación). Y constituye además una herramienta institucional que viene, precisamente, a coordinar y respaldar el esforzado trabajo que realizan empleados de diferentes áreas, para que puedan cumplir su labor de mejor manera y con mejores resultados.

En consecuencia, no solamente no estamos de acuerdo con los cuestionamientos en los que se nos pretende embarcar si no que, contrariamente a lo que otros quieren hacernos decir, estamos de acuerdo con la creación de esta coordinación.

Finalmente, nos llama la atención que siendo de conocimiento de todos que la función “ad honorem” adjudicada a esta Coordinación, se diga que la misma implica más gastos en haberes y otras cuestiones.

O quienes reclaman no leyeron bien o persiguen otros intereses que apuntan más al beneficio particular que al bienestar de la gente. Nosotros, por nuestra parte, somos respetuosos de nuestros trabajadores y nuestro compromiso está en representarlos y defenderlos.

PABLO CESAR AVALLONE

SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES (STEM)