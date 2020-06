Colon, San Jose y Pueblo Liebig vuelven a Fase 1

En conferencia de prensa pasadas las 12 del mediodía de este sábado, el gobernador Gustavo Bordet refirió a la situación epidemiológica de la provincia, las habilitaciones y de lo ocurrido esta semana en la ciudad de Colón, la cual junto a San José y Pueblo Liebig, vuelven a Fase 1 de cuarentena.



Junto a la vicegobernadora, Laura Stratta y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, Bordet hizo un repaso respecto a lo últimos contagios en la provincia, en los que incluyó los casos de San Justo (Dpto. Uruguay), Colón y Chajarí.

“Es frustrante dar marcha atrás con las habilitaciones y las fases”, aseguró el gobernador, al tiempo que hizo un pedido a todos los ciudadanos: “Evitar tomar contacto con personas que vienen de lugares con circulación del virus”, poniendo como ejemplo de estos lugares al AMBA.

En ese sentido, explicó que “puede ingresar alguien asintomático y cuando llega a la ciudad de origen produce los contagios. Podemos tener estos casos y esto es por personas que violaron la cuarentena y no cumplieron las normas que están impuestas”.

Bordet remarcó que las normativas “no son un capricho. Por irresponsabilidad de unos pocos, se ve perjudicada la mayoría y peligrando su trabajo, teniendo que volver a cerrar sus negocios”.

REUNIONES FAMILIARES

Bordet remarcó que “las reuniones familiares implica solo vínculos de familia, no son reuniones sociales, que son de otra índole, donde no se puede asegurar que todos los que participen no hayan tenido contacto con personas infectadas en otras provincias”.

“Cuidemos lo que tenemos”, pidió el gobernador, al tiempo que recordó que “Colón se encuentra con circulación por conglomeración. Hoy tenemos 120 personas aisladas y vamos a seguir cuidando a la población para evitar que se llegue a la circulación activa. Pero para evitar que se llegue a esto necesitamos el esfuerzo de todos”.

HABILITACIONES

Respecto a habilitaciones y actividades, el gobernador aseguró que se está trabajando en seguir autorizando protocolos para activar más rubros.

En ese sentido, detalló que “el 100% de las industrias y el sector productivo están en pleno funcionamiento. No hay ninguna industria en la provincia que esté cerrada producto de la pandemia”.

También indicó que “el 90% de la actividad de comercio y servicio ya está activa. Queda un porcentaje que aún no se ha habilitado por tener que ver con la aglomeración de personas”.

TRANSMISIÓN POR CONGLOMERADO

A su turno de hablar, la ministra Velázquez hizo un repaso de la cantidad de casos activos y en estudio del último reporte diario de la provincia. “En Entre Ríos hay 46 casos confirmados, 14 en estudio, 1191 descartados y 28 dados de alta”.

Respecto a la clasificación actual de las ciudades de Colón, San José y Pueblo Liebig, Velázquez explicó que son “zonas de transmisión local en conglomerado, una definición realizada por el COES (Comité de Emergencia Sanitaria), en conjunto con la Dirección Nacional de Epidemiología de la Nación”.

“Se trata de personas que se contagian por contacto indirecto. Casos que fueron infectados a partir de un caso índice o secundario aunque a partir de una evidencia indirecta. Esto fue lo que sucedió en la ciudad de Colón”, afirmó la ministra en conferencia.

En ese sentido, agregó que “desde el punto de vista sanitario nos obliga a hacer un refuerzo en varios aspectos:

-Reforzar la vigilancia epidemiológica a nivel local.

-Reforzar la red de servicios a nivel local.

-Extremar las medidas que tienen que ver con el distanciamiento”.