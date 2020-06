A 65 AÑOS DEL BOMBARDEO DE PLAZA DE MAYO.

C.G.T. REGIONAL CONCORDIA.-

“La lucha debe ser entre soldados. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo les pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira: que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos a nosotros que la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia”

Este doloroso pensamiento fue pronunciado por el entonces Presidente de la Nación Argentina General Juan Domingo Perón el 16 de Junio de 1955 luego de finalizado el cobarde ataque de la Marina y la Aeronáutica sobre la población enla Plaza de Mayo.-

En esa luctuosa jornada aviones que despegaron de Punta Indio en la desembocadura del Río de la Plata atentaron contra la vida del presidente constitucional y todo su gabinete. En efecto: la orden era ¡Matar a Perón!-

Bombarderos Texan con bombas de 50 Kilos y los bimotores Beechcrast Kansan con bombas de 110 Kilos disparan sobre la casa de gobierno, la plaza de mayo y todas sus adyacencias. La población civil que circulaba por ese lugar fue vilmente ametrallada desde tierra y aire.-

90 toneladas de explosivos cayeron sobre una población indefensa.-

Fue la mayor tragedia del Siglo XX con todas las características de una guerra civil. Fue producto de divisiones absolutamente artificiales fomentadas por una clase social y política que no toleró el ascenso y el protagonismo del pueblo trabajadory la vigencia de sus legítimos derechos.-

El bombardeo de Plaza de Mayo es un crimen de lesa humanidad.Dejó un saldo de 370 compatriotas muertos y más de 2000 heridos.-

La Patria le debe a todos esos mártires inocentes la debida reivindicación, el honor y el homenaje eterno.-

Nadie fue condenado por este infame hecho de violencia de un sector de la armada argentina contra su propio pueblo. La justicia jamás se pronunció contra este magnicidio. Jamás se debatió responsablemente y desde el estado, en la profundidad y en la importancia que se merece dentro de nuestra historia nacional.Nunca se llevó adelante una investigación seria del caso, jamás se pudo lograr una sentencia condenatoria de sus autores, cómplices y participes.-

Vaya en esta apretada síntesis el recuerdo emocionado de homenaje y de dolor para todos los hombres y mujeres del pueblo que dejaron sus vidas en aquel martirio, la mayor vergüenza y el más firme y decidido rechazo de toda una comunidad a quienes con las armas priorizaron la ignominia, la infamia y la fuerza ante la razón, la justicia y el estado de Derecho.-

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina C.G.T. Regional Concordia no olvida a sus héroes y mártires.-

Que la plegaria de la comunidad trabajadora se eleve hasta lugar del altísimo por las almas de aquellos inocentes caídos el 16 de junio de 1955.-

CONSEJO EJECUTIVO

C.G.T REGIONAL CONCORDIA