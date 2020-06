Profesores de danza elaboran protocolo especifico para la actividad

Un grupo de profesores de danza y titulares de Institutos privados se reunieron con el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza y el subsecretario de Cultura César Tisocco, con quienes analizaron la situación que atraviesa el sector en el marco de la pandemia de coronavirus. «Por iniciativa del intendente Alfredo Francolini estamos manteniendo reuniones con los distintos sectores, para seguir reforzando las medidas de prevención en este contexto de pandemia», expresó Tisocco.



«Participé de la reunión en representación de muchos de mis colegas, hemos conversado al respecto con mucha preocupación por los casos positivos que están apareciendo en la provincia de Entre Ríos, y con la apertura del gobierno local a que presentemos un nuevo Protocolo, con mayores medidas preventiva», señaló la profesora Andreina Cartagena. «Vemos que hay ocupación de parte del Intendente y las autoridades del Municipio en nuestra situación. Nosotros presentamos un Protocolo que fue elevado a Provincia, pero ante la nueva situación que se presenta, todos consideramos que es conveniente elaborar un nuevo Protocolo que tenga mayores medidas de prevención, para no perder la perspectiva de lo que se ha avanzado», consideró.

«Estamos muy conformes como nos han recibido, de la mejor manera, vemos que hay voluntad, porque lo que nosotros queremos es poder continuar con este arte, y que los chicos sigan avanzando en sus carreras», expresó por su parte Teresita García de Costa, titular del instituto Orange Jazz. «Durante este tiempo hemos implementado clases online, con profesores de distintos países inclusive, pero no es lo mismo que la clase presencial», sostuvo.

«Estuvimos revisando el Protocolo, que quizás deba ser un poco más estricto. Este año seguramente espectáculos con público no vamos a tener, show de fin de año seguramente no va a haber, por eso estamos trabajando con la buena predisposición de todos en el Protocolo para la posibilidad de brindar clases presenciales», señaló.

«Hay Institutos que están complicados, y no todos pueden llevar adelante las clases virtuales, por diferentes motivos, no siempre se adaptan las posibilidades. Pero es la situación que tenemos. Todos estamos preocupados por la situación sanitaria y no queremos hacer nada que perjudique la situación general», aclaró

Sergio Lugo, director del Ballet Renovando Sueños, también participó de la reunión y señaló que «todos los que nos dedicamos a la danza y a todas las disciplinas artísticas estamos preocupados por la situación. Los institutos privados, los talleres municipales, los ballets, estamos todos trabajando en elaborar el Protocolo para tenerlo listo, y cuando las condiciones estén dadas poder retomar la actividad presencial en forma progresiva».

Por último, el titular de Subsecretaría de Cultura, César Tisocco, expresó que «con los distintos sectores del arte venimos trabajando en conjunto y dialogando por decisión del intendente Alfredo Francolini, junto al secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza. Todos entienden que la prioridad es la salud de la población, y que las decisiones se toman en conjunto, el Intendente junto al Gobernador y el Comité Operativo de Emergencia Sanitaria».

«Lo que está ocurriendo en algunas ciudades de la provincia, en Buenos Aires y en otras localidades, nos pone en alerta, por lo que cualquier decisión que se tome debe ser correctamente analizada, porque nadie quiere poner en riesgo a los demás», concluyó Tisocco.