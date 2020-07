La Sociedad Rural de Concordia rechazo la ley de emergencia

NO SE PUEDE HABLAR DE SOLIDARIDAD CUANDO pocos SECTORES DE LA SOCIEDAD terminan siempre PAGANDO con mayor carga impositiva, EL DESASTRE ECONOMICO. La obscena y desmedida suma que ingresa a las arcas del Estado nunca alcanza!! PRODUCTO DE LA MALA ADMINISTRACION de los recursos, que, CON TANTO ESFUERZO pagan TODOS los contribuyentes ENTRERRIANOS.



NO hay ningún ESFUERZO DEL SECTOR POLITICO QUE PERDURE, PARA PALIAR LA CRISIS QUE ELLOS MISMOS GENERARON, con tantos años de pésima administración, nombramientos injustificados de funcionarios no idóneos, corrupción en el manejo de los fondos, estructura sobredimensionada utilizada para clientelismo político,etc. condenando a una de las provincias más ricas del país a vivir con las cuentas fiscales en rojo y tener que arrastrase frente al Gobierno Nacional para poder sobrevivir.

Demuestra un total desconocimiento del sector agropecuario, de la diversidad de la producción entrerriana como de la variedad geográfica de la provincia, porque siempre salir de este pozo económico es confiscando capital de trabajo a SECTORES DE LA SOCIEDAD, que son los principales generadores de recursos genuinos, VIOLANDO LA IGUALDAD ANTE LA LEY, impidiendo el desarrollo económico gestando mayor dependencia del Estado.

¿COMO PUEDE AFIRMAR EL GOBIERNO QUE LAS PARTIDAS MAYORES A 1.000 HAS PRODUCEN RENTAS EXTRAORDINARIAS? O responde SOLO UNA CUESTION DEMAGOGA?

De lo que si estamos seguros, QUE MIENTRAS UN PRODUCTOR DE 1000 HAS, INVIERTE EN UN AÑO MAS DE 3,5 MILLONES DE PESOS, OBTENIENDO UNA MAGRA RENTABILIDAD, UN LEGISLADOR DE LA PROVINCIA LO GANA COMODAMENTE SIN NINGUN RIESGO; esto es sin contar que gozan con privilegios que el resto de los que sufren este ajuste no lo tienen, como son tener pagos asesores, choferes, viáticos, gastos de representación, teléfono, etc., para lograr tan magro resultado.

LA ÚNICA FORMA DE SALIR DEL POZO ES DEJAR DE CAVAR.

SENOR GOBERNADOR, ES HORA QUE HAGA EL AJUSTE DONDE DEBE, QUE ES EL SECTOR MAS BENEFICIADO DESDE HACE 20 AÑOS, Y QUE NO GENERA NINGUN TIPO DE RIQUEZA, SI NO QUE POR EL CONTRARIO LA COARTA. ESE SECTOR AL QUE USTED Y SUS LEGISLADORES PERTENECE, ES EL PRIVILEGIADO PODER POLITICO.

Comisión Directiva

Sociedad Rural de Concordia

Concordia, 6 de Julio de 2020.-