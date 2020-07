Veterinaria Municipal refuerza los servicios e incorpora atencion de emergencias

El secretario de Desarrollo Social del Municipio Amadeo Cresto se reunió con el equipo de Veterinaria Municipal para realizar un balance de las acciones que se llevan adelante y reforzar el trabajo del área. «Durante estos meses de Emergencia Sanitaria por la pandemia, no hemos desatendido el trabajo de Veterinaria Municipal. Junto al Secretario de Desarrollo Social Amadeo Cresto, estamos reorganizando y mejorando el servicio e incorporando nuevas prestaciones, para llegar a toda la comunidad. El Secretario le presentó las propuestas al intendente Alfredo Francolini, y juntos definieron reforzar este trabajo», indicó el coordinador del área Miguel Hamm.



Cuando se declaró la Emergencia Sanitaria, «no pudimos continuar con el programa barrial de castraciones, por eso lo estamos realizando en las instalaciones de la Veterinaria Municipal, ubicadas dentro del Corralón Municipal, con un sistema de turnos telefónicos para hacerlo en forma ordenada y respetando las medidas de prevención. Ahora estamos trabajando en un Protocolo, para que cuando las condiciones estén dadas y lo autorice el COE, poder volver a realizar las castraciones en los barrios, porque a muchas personas se les dificulta ir hasta el Corralón», comentó Hamm.

«Lo que nos planteó el Secretario de Desarrollo Social Amadeo Cresto, es que la modalidad va a ser distinta, porque cuando podamos volver a las Castraciones en los Barrios, vamos a atender menos animales por día, para cumplir con el Distanciamiento Social y otras medidas de prevención. Así que estamos evaluando las distintas metodologías que podamos realizar, para hacer un trabajo que sea realmente efectivo», agregó el funcionario.

Por su parte, el veterinario Marcelo Mazzulla, señaló que además de las castraciones que se realizan en las dependencias de Veterinaria Municipal, «hemos incorporado el servicio de Clínica para pequeños animales, que se realiza de lunes a viernes de 7.30 a 11.30 hs, que está destinado a personas de bajos recursos que no tienen dinero para atender a su mascota y necesitan del servicio. A su vez, trabajamos en lo que es el rescate de equinos, cuando recibimos denuncias por maltrato. Y hemos sumado el servicio de emergencias, sólo en caso de reales emergencias, es decir aquellas situaciones en que está en riesgo la vida del animal».

Sobre los distintos servicios que brinda Veterinaria Municipal, la veterinaria Carina Scarzello, indicó que «este año se avanzó mucho en mejorar e incorporar nuevos servicios, y se está atendiendo a muchas mascotas». E insistió que «este servicio es gratuito para las familias de escasos recursos y bajo poder adquisitivo. Son muchos los turnos y los pedidos de atención que recibimos, por lo que pedimos que aquellos que cuentan con los recursos para atender a sus mascotas en Veterinarias privadas lo hagan allí, y dejen libre este servicio para quienes realmente no pueden afrontar estos gastos. Todos debemos colaborar y no abusar del servicio, para que no se vea resentido y pueda seguir funcionando», sostuvo.

Quienes deseen conocer más sobre los servicios que se llevan adelante pueden consultar en Facebook «Veterinaria Municipal» https://www.facebook.com/Veterinaria-Municipal-107017417535502/ o bien llamar por consultas al teléfono 427-0545.