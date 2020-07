Comerciantes pidieron suspender el feriado puente

El Centro de Comercio de Concordia se alineó con las críticas formuladas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) al feriado puente del próximo viernes sobre el que consideró que tendrá un impacto negativo, dada la imposibilidad de hacer turismo por la cuarentena vigente.



La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) envió la semana pasada una nota dirigida al ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro en la que sugería que se considere la suspensión del feriado puente del próximo viernes 10 de julio, teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa el sector y el escaso efecto positivo que tendrá sobre el turismo a raíz de las restricciones vigentes por la cuarentena.

Al respecto, el presidente del Centro de Industria y Comercio de Concordia, Diego Lago comentó que “es lógico que, si no tenemos turismo, el feriado puente del próximo viernes 10 de julio no es necesario”.

En diálogo con www.diarioriouruguay.com.ar, el dirigente valoró que “afecta de forma negativa, en un momento en que necesitamos más días de tener los comercios abiertos”.

“Afecta a todas las actividades comerciales y productivas de la zona” remarcó y destacó que “además es un viernes”.

Lago recordó que “hace unas tres semanas se presentó una nota al respecto al gobierno nacional, pero – hasta este martes – no tuvimos respuestas”.

PEDIDO DE CAME

A 48 horas de que comience el feriado, no hubo una respuesta al pedido de la CAME y todo seguiría su curso normal. En el calendario se marca al próximo viernes como una jornada de feriado «con fines turísticos» y desde el sector comercial consideran “irónico” que no se haya suspendido esa jornada.

«El propósito es el de allanar el camino a la dinamización comercial y productiva que el entramado pyme nacional demanda en esta difícil coyuntura. Sabiendo que la mediana empresa representa al sector generador de más del 70% del empleo nacional», relata el texto de la entidad empresarial. Por el momento, no hubo ningún gesto ni señal de quienes deberían dar la orden para esto se modifique.

De este modo, la semana se mantiene con dos jornadas de feriado en el horizonte. Lo que en el actual contexto económico representa un obstáculo más para los empresarios. Que en caso de querer abrir sus puertas en algunOs de los dos días -o ambos- deberán abonar extra a sus empleados según lo prevé el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo.