Uso de barbijo obligatorio y prohibicion de fiestas privadas: operativo de control conjunto Municipio, Policia y Prefectura

Tras la aprobación del Concejo Deliberante de la ordenanza que establece sanciones económicas a quienes incumplan las medidas de prevención dispuestas ante la pandemia de coronavirus, efectivos de la Policía de Entre Ríos y de Prefectura Naval Argentina junto a personal de Inspección General, Dirección de Seguridad Ciudadana y Central de Tránsito de la Municipalidad llevan adelante un operativo conjunto de control y notificación en la vía pública a las personas que no utilizan barbijo.



La norma establece multas a quienes no utilicen barbijo en la vía pública o en los comercios, permitiéndose únicamente no utilizarlo si se está realizando una actividad física intensa (trote, ciclismo), o si se viaja solo en auto particular. En todos los demás casos, incluido la caminata recreativa, el uso de barbijo es obligatorio, al tiempo que no está permitido permanecer en espacios públicos o hacer uso de los juegos en las plazas.

Ante los incumplimientos que ocurrieron en los últimos días, se organizó un operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad y los inspectores del Municipio, quienes comenzaron a notificar a las personas que cometían infracción. Este trabajo continuará todo el fin de semana, en distintos puntos de la ciudad, al tiempo que se organizó un dispositivo especial que realizará inspecciones clausurando y sancionando a quienes realicen fiestas privadas y reuniones sociales no permitidas en el actual estado de Emergencia Sanitaria.

Se recuerda que para denunciar incumplimientos, se puede llamar o enviar un mensaje por Wathsapp a los teléfonos 3454048341 y 3454048337.